أطباء الإمارات: لوائح المشروبات المحلاة خطوة حاسمة في مواجهة السكري والسمنة

إذن، ما هو مستوى السكر المسموح به؟ بالنسبة للبالغين، كما أوضح ديفجاني، يجب أن يكون أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. وهذا يعني أقل من 50 غرامًا من السكريات المضافة يوميًا. تحتوي علبة الصودا سعة 12 أونصة على 10 ملاعق صغيرة (42 غرامًا) من السكر المضاف.