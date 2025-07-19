أطباء الإمارات: لوائح المشروبات المحلاة خطوة حاسمة في مواجهة السكري والسمنة

أعرب الأطباء وخبراء التغذية عن تفاؤلهم بأن الشركات المصنعة ستخفض نسبة السكر في منتجاتها مع تطبيق الإمارات العربية المتحدة ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة بالسكر بدءًا من مطلع العام المقبل. وأكدوا أن هذه "سياسة صحية عامة جديرة بالثناء". كما حذّروا المستهلكين من التذرع باستهلاك المزيد من المشروبات المحلاة بالسكر.
وأكد الدكتور أسوين بانكاجاكشان، استشاري الغدد الصماء في مستشفى فقيه الجامعي بدبي، ضرورة الحد من تناول المشروبات المحلاة بالسكر قدر الإمكان، بغض النظر عن نسبة السكر الموجودة فيها، مشيراً إلى ارتفاع معدل انتشار مرض السكري بين السكان البالغين في الدولة.
تُعدّ المشروبات المُحلاة بالسكر مصدرًا رئيسيًا للسعرات الحرارية الزائدة والخفية. وقد أثبتت دراسات متعددة وجود صلة قوية بين الإفراط في تناول المشروبات السكرية ومشاكل صحية خطيرة كالسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية. وبالتالي، فإن تقليل الاستهلاك يُترجم إلى انخفاض في معدل الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أضاف الدكتور بانكاجاكشان.
ويُنظر إلى الإصلاح الذي أعلنته وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في 18 يوليو/تموز لتطبيق نظام ضريبي جديد متعدد المستويات يبدأ في أوائل عام 2026 ويربط معدل الضريبة بمحتوى السكر في المشروب، على أنه جزء من حملة أوسع لتعزيز نمط حياة أكثر صحة.
إن إلغاء الضريبة الانتقائية التي تبلغ حاليا 50% على جميع المشروبات الغازية، وكذلك مخاليط المشروبات المسحوقة والمركزة، من شأنه أن يحفز المصنعين والموردين والمستوردين على تقليل مستويات السكر في منتجاتهم.
ببساطة، قلل من نسبة السكر واستمتع بضرائب أقل. وهذا بدوره سيفيد المستهلكين أيضًا من خلال انخفاض أسعار التجزئة.
وأكد استشاري الغدد الصماء الدكتور أحمد عبد الكريم حسون، أن "ربط الضريبة بشكل مباشر بمحتوى السكر في المشروبات المحلاة، يشجع المصنعين على إعادة صياغة المنتجات بمستويات سكر أقل".
وأكد أن "هذه سياسة صحية عامة جديرة بالثناء"، مشيرا إلى أن "هذا مهم بشكل خاص في مكافحة السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني - وهي كلها أمراض تتزايد في المنطقة".
قال لصحيفة "خليج تايمز" : "إن تقليل السكريات المضافة في الاستهلاك اليومي يُمكن أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا على المدى الطويل في الوقاية من هذه الأمراض المزمنة. ولتحقيق أقصى قدر من التأثير، ينبغي أن يقترن هذا الإجراء بحملات توعية لتثقيف الجمهور حول مخاطر الإفراط في تناول السكر".
أعلنت الحكومة سابقًا عن إطلاق حملات توعية فعّالة لضمان فهمٍ شاملٍ وواضحٍ للآلية الجديدة. كما ستُمنح الشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقتًا كافيًا للاستعداد للآلية المُحدّثة، بينما سيُتاح للمستوردين والمصنعين والموردين وقتٌ كافٍ لتكييف أنظمتهم ومراجعة تركيبات المنتجات.
وأشارت رشما ديفجاني، أخصائية التغذية السريرية في مستشفى فقيه الجامعي بدبي، إلى العدد المرتفع لمرضى السكري في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيف تساهم المشروبات السكرية في زيادة عدد مرضى السكري.
وفقًا لإحصاءات عام ٢٠٢٤ الصادرة عن الاتحاد الدولي للسكري، يبلغ معدل انتشار داء السكري بين سكان الإمارات البالغين حوالي ٢٠.٧٪. وأشارت إلى أن مشروبات الطاقة تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وذلك بشكل رئيسي بسبب زيادة الوزن واختلال التمثيل الغذائي.
وأضافت: "المشروبات المحلاة بالسكر، الغنية بالسكريات المضافة مثل السكروز أو شراب الذرة عالي الفركتوز، تُسهم في تناول سعرات حرارية زائدة دون تعزيز الشعور بالشبع، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. ويمكن أن يُسبب ارتفاع الفركتوز خللاً في التمثيل الغذائي، مما يُسهم في مقاومة الأنسولين، واختلال وظائف خلايا بيتا، وفي النهاية، زيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني".
إذن، ما هو مستوى السكر المسموح به؟ بالنسبة للبالغين، كما أوضح ديفجاني، يجب أن يكون أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. وهذا يعني أقل من 50 غرامًا من السكريات المضافة يوميًا. تحتوي علبة الصودا سعة 12 أونصة على 10 ملاعق صغيرة (42 غرامًا) من السكر المضاف.
وأضافت ديفجاني: "استخدم ملصق المعلومات الغذائية لمعرفة ما إذا كان طعامك يحتوي على نسبة عالية من السكر أم منخفضة. تحقق من الملصق لمعرفة ما إذا كانت الأطعمة تحتوي على نسبة منخفضة أم عالية من السكريات المضافة.
سيساعدك تقليل كمية السكر على تقليل استهلاكك من السعرات الحرارية والكربوهيدرات المركزة. هذا قد يقلل من خطر زيادة الوزن والسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وتسوس الأسنان، وأمراض القلب.