أطباء الإمارات: لا تتجاهل الصداع المفاجئ..فحص تمدد الأوعية الدموية قد ينقذ حياتك

يحُث الأطباء في الإمارات السكان، وخاصة من لديهم تاريخ عائلي مع أمراض الجهاز العصبي، على إجراء فحوصات لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ والبقاء متنبهين للأعراض المبكرة التي غالبًا ما يتم تجاهلها أو إساءة فهمها.

تأتي هذه الدعوة لزيادة الوعي بعد أن كشف نجم بوليوود سلمان خان، في لحظة صريحة خلال أحد البرامج الحوارية الشهيرة، عن تعامله مع تمدد الأوعية الدموية الدماغية، وألم العصب الثلاثي التوائم، والتشوه الشرياني الوريدي (AV).

وقد صدم هذا الكشف العديد من معجبيه، خاصة أن الممثل البالغ من العمر 59 عامًا معروف بروتينه الرياضي ونمط حياته النشط.

لكن خان ليس وحده. من نجمة "صراع العروش" إميليا كلارك إلى الممثلة تامالا جونز، التي نجت من تمدد وعاء دموي متمزق عام 1998 وهي في الثالثة والعشرين من عمرها، شارك العديد من المشاهير تجاربهم الشخصية. لقد ساهموا في زيادة الوعي بحالة غالبًا ما تظل صامتة حتى فوات الأوان. كما تحدثت الممثلة الهوليوودية شارون ستون، والمغني وكاتب الأغاني نيل يونغ، علنًا عن مواجهاتهم شبه المميتة مع تمدد الأوعية الدموية الدماغية.

يؤكد أطباء الأعصاب في الإمارات أن الوعي والتشخيص المبكر والفحوصات المنتظمة قد تنقذ الحياة.

يقول الدكتور محمد أحمد، أخصائي الأعصاب في المستشفى السعودي الألماني بالشارقة:

"تمدد الأوعية الدموية داخل الجمجمة، المعروف أيضًا بتمدد الأوعية الدموية الدماغية، هو اضطراب وعائي دماغي يتميز بتمدد موضعي في أحد الأوعية الدموية في الدماغ بسبب ضعف في جدار الوعاء الدموي".

وأضاف: "يمكن أن يحدث في أي جزء من الدماغ، لكنه غالبًا ما يوجد في شرايين دائرة ويليس. يختلف خطر التمزق باختلاف حجم وموقع التمدد، وتكون التمددات في الدورة الدموية الخلفية أكثر عرضة للتمزق. يُوصى بالفحص للأشخاص الذين لديهم أكثر من اثنين من الأقارب من الدرجة الأولى مصابين بتمدد الأوعية الدموية الدماغية أو لمن لديهم استعداد وراثي".