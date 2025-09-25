أطباء الإمارات: دواء تايلينول آمن وربطه بالتوحد "مبالغ فيه"

طمأن العديد من الخبراء في دولة الإمارات سكان البلاد بأن دواء تايلينول يُعتبر من بين أكثر الأدوية أمانًا عند استخدامه بالجرعات الموصى بها. وقد أكدوا بأن مكوناته آمنة للاستخدام خلال فترة الحمل.
قالت الدكتورة سونيا مالك، استشارية طب الأسرة في عيادة برجيل على الشاطئ بجزيرة السعديات: "يُعد تايلينول، عند استخدامه بالجرعة الموصى بها، من أكثر مسكنات الألم وخافضات الحرارة أمانًا. فهو أخف على المعدة والكلى والقلب من الإيبوبروفين أو الأسبرين".
كما أيدت الدكتورة ميرا تي. أنتو، أخصائية التوليد وأمراض النساء في مستشفى دولي حديث بدبي، رأيها قائلة: "حين يُتناول بالجرعة الموصى بها، يعد تايلينول من أأمن الأدوية لتخفيف الآلام والحرارة، وهو آمن عمومًا لمعظم الناس، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، عند الاستخدام السليم".
يأتي هذا بعد أيام من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا النساء الحوامل من استخدام الأسيتامينوفين، وهو المادة الفعالة في تايلينول، زاعمًا أنه يساهم في زيادة حالات التوحد. وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "أريد أن أقولها كما هي، لا تتناولوا تايلينول. لا تتناولوه". كما دعا إلى إدخال تعديلات على كيفية إعطاء اللقاحات للأطفال.
ومنذ ذلك الحين، أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا قالت فيه إنه "لا يوجد حاليًا أي دليل علمي قاطع" يؤكد "وجود صلة محتملة بين التوحد واستخدام الأسيتامينوفين (المعروف أيضًا باسم الباراسيتامول) أثناء الحمل" وأن أبحاثًا مكثفة أجريت بشأن هذا الأمر على مدى العقد الماضي.
وقالت الدكتورة سونيا إن الادعاءات بأن تايلينول يُسبب التوحد "مبالغ فيها". وأضافت: "الأدلة ضعيفة. في الوقت الحالي، يبقى الأسيتامينوفين الخيار الأكثر أمانًا للحوامل اللاتي يحتجن حقًا إلى تخفيف الألم أو الحمى".
وأظهرت دراسة أجريت على ما يقرب من 2.5 مليون طفل ولدوا بين عامي 1995 و2019 في السويد ونشرت في عام 2024 أن استخدام الأسيتامينوفين أثناء الحمل لم يكن مرتبطًا بخطر إصابة الأطفال بالتوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو الإعاقة الذهنية في تحليل التحكم بين الأشقاء.
مع ذلك، أكدت الصيدلانية رانيا الخاني، المقيمة في دبي، على أهمية توخي الحذر عند استخدام تايلينول أثناء الحمل. وأضافت: "ينبغي توخي الحذر أيضًا عند استخدام الأسيتامينوفين بشكل مزمن، وإلا فهو الخيار الأول لتخفيف الألم".
كما أوضحت الدكتورة ميرا خطورة الجرعة الزائدة، مشيرة إلى أن العديد من أدوية البرد والإنفلونزا تحتوي على الأسيتامينوفين، وغالبًا ما لا يدرك الناس أنهم يضاعفون الجرعة عند تناولهم أكثر من دواء في نفس الوقت، مما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة في الكبد حتى ولو كانت الجرعة الزائدة طفيفة ومستمرة لعدة أيام.
وأضافت الدكتورة سونيا أن تناول تايلينول مع أدوية البرد التي تحتوي على الأسيتامينوفين يؤثر سلباً على الكبد، مشيرة إلى أن تايلينول أخف ضرراً على المعدة والكلى والقلب مقارنة بالإيبوبروفين أو الأسبرين، ولكن إذا زادت الجرعة يتحمل الكبد العبء.
وشددت على أن المرضى المصابين بأمراض كبدية شديدة أو الذين يستهلكون الكحول بشكل مفرط أو يتناولون أدوية مضادة للتخثر كالوارفارين يجب عليهم استشارة الطبيب قبل استخدام تايلينول.
وأشارت رانيا إلى أهمية أن يتوجه الأشخاص الذين يعانون من آلام متكررة أو مزمنة لاستشارة أخصائيين من أجل تقييم حالتهم الأساسية واختيار العلاج الأنسب.