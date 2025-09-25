أطباء الإمارات: دواء تايلينول آمن وربطه بالتوحد "مبالغ فيه"

يأتي هذا بعد أيام من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا النساء الحوامل من استخدام الأسيتامينوفين، وهو المادة الفعالة في تايلينول، زاعمًا أنه يساهم في زيادة حالات التوحد. وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "أريد أن أقولها كما هي، لا تتناولوا تايلينول. لا تتناولوه". كما دعا إلى إدخال تعديلات على كيفية إعطاء اللقاحات للأطفال.