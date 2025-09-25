أطباء أبوظبي يبرمجون خلايا المريض المناعية لهزيمة مرض نادر

من جانبها، وصفت الدكتورة ميسون الكرم، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في عيادة ياس - مدينة خليفة، هذا الإنجاز بأنه محطة تحول في قطاع الرعاية الصحية الإقليمي. وقالت إنه يبرز قوة التعاون بين مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وعيادة ياس، حيث يلتقي الابتكار مع الرعاية الرحيمة. وأضافت: "معاً نحن نعيد تعريف معايير علاج أمراض المناعة الذاتية ونمنح المرضى الذين استنفدوا طرق العلاج التقليدية أملاً جديداً".