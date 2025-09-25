أطباء أبوظبي يبرمجون خلايا المريض المناعية لهزيمة مرض نادر

في سابقة إقليمية، نجح أطباء في أبوظبي في إعادة برمجة الخلايا المناعية لمريض لعلاج حالة مناعية ذاتية تهدد حياته.
المريض رجل في الثامنة والثلاثين من عمره كان يكافح منذ فترة طويلة مرض الذئبة الحادة، وهو مرض تهاجم خلاله منظومة المناعة أنسجة الجسم نفسها. كما كان يعاني من اضطراب نادر في تخثر الدم يسمى متلازمة الأجسام المضادة للفوسفوليبيد. وقد عالجه الأطباء من خلال علاج الخلايا بالتعديل الجيني المعروف بـ CAR-T.
العلاج الرائد، المستخدم عادة في مكافحة السرطان، يعمل على إعادة هندسة خلايا جهاز المناعة للمريض بحيث تستطيع مهاجمة المرض.
كانت حالة الرجل معقدة بسبب تعرضه لجلطات دموية متكررة ونزيف داخلي لم تستجب للأدوية التقليدية. وبعد استنفاد جميع الخيارات العلاجية المعروفة، قرر الأطباء في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC) وعيادة ياس - مدينة خليفة استخدام علاج CAR-T.
وقال البروفيسور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: "إن النجاح في تطبيق علاج CAR-T في هذه الحالة يمثل خطوة جريئة نحو علاج الأمراض المناعية الذاتية الشديدة. إنه ثمرة سنوات من الالتزام بالبحث والابتكار والرعاية التي تضع المريض في المقام الأول".
وأشار الأطباء إلى أن المريض أظهر مؤشرات مبكرة على التعافي وغادر المستشفى، لكنه سيظل تحت متابعة دقيقة وطويلة الأمد لمراقبة فرص الشفاء والحد من مخاطر التجلط.
من جانبها، وصفت الدكتورة ميسون الكرم، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في عيادة ياس - مدينة خليفة، هذا الإنجاز بأنه محطة تحول في قطاع الرعاية الصحية الإقليمي. وقالت إنه يبرز قوة التعاون بين مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وعيادة ياس، حيث يلتقي الابتكار مع الرعاية الرحيمة. وأضافت: "معاً نحن نعيد تعريف معايير علاج أمراض المناعة الذاتية ونمنح المرضى الذين استنفدوا طرق العلاج التقليدية أملاً جديداً".
وتسلط هذه الحالة الضوء على تنامي مكانة أبوظبي كمحور للابتكار الطبي المتقدم، بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات في ترسيخ موقعها كوجهة رائدة عالمياً في قطاع الرعاية الصحية.