"أصلع وأفتخر" في الإمارات: تحدي معايير الجمال السامة
كان "شيلين تشاندران" في العشرينيات من عمره عندما لاحظ أن شعره يتساقط بمعدل ينذر بالخطر، ولم يزداد الأمر إلا سوءاً عندما انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة قبل حوالي 16 عاماً. يقول تشاندران أثناء حديثنا: "كان شعري كثيفاً، وعندما بدأت فقده بالكامل، بدأ الناس ينادونني بـ "موتا ثالا". (المعنى الحرفي لكلمة موتا في اللغة المالايالامية هو "بيضة"، بينما تعني ثالا "رأس". ومع ذلك، تُستخدم العبارة غالباً للإشارة إلى شخص أصلع تماماً).
حاول تشاندران التغلب على الموقف لفترة من الوقت من خلال ارتداء شعر مستعار باهظ الثمن وعالي الجودة، لكن هذا لم يزيد الأمور إلا سوءاً. ويوضح: "يبدأ رأسك في التعرق والحكة بسبب الحرارة، وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من القشرة". علاوة على ذلك، تلتصق مشابك الشعر بعناد بشعره المتبقي، مما يتسبب في تساقطه.
ولكن كل ذلك أصبح في الماضي البعيد. واليوم، يستمتع تشاندران بمظهره الأصلع من خلال حلق رأسه بانتظام. ويضيف: "حلق رأسي يمنحني الثقة".
وتتولى المقيمة في الشارقة منسقة فرع الإمارات العربية المتحدة لمجموعة "موتا جلوبال"، وهي مجموعة أطلقها الممثل الكوميدي "ساجيش كوتانيلور" في ولاية كيرالا العام الماضي، لتسليط الضوء على جميع أشكال التعيير بالجسم ومكافحتها من خلال برامج عبر الإنترنت وخارجها. وقواعد المجموعة بسيطة: يجب على الأعضاء حلق رؤوسهم بانتظام - ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، وفقاً لموقعها على الإنترنت - للحفاظ على مظهر حليق بشكل دائم. ويوضح كوتانيلور: "لا ينبغي أن يكون لديهم شعيرات خفيفة على رؤوسهم - يجب أن تكون محلوقة طوال الوقت". "ونحن نتحقق من الأعضاء قبل قبولهم في المجموعة. سيتعين على أولئك الذين يرغبون في الانضمام إلى المجموعة التحدث أولاً إلى لجنة، وسنراجع ملفهم الشخصي على أنستغرام للتأكد من أنهم لا يطيلون شعرهم. وإذا انتهى الأمر بالأعضاء إلى إطالة شعرهم، فسنقوم بإلغاء عضويتهم".
حتى الآن، نظمت المجموعة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد التعيير بالجسم وأعربت عن تضامنها مع مرضى السرطان في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، والذي يُحتفل به باعتباره اليوم الوطني للتوعية بالسرطان في الهند، إلى جانب أنشطة أخرى. ويقول كوتانيلور إن المجموعة التي تضم أكثر من 1000 عضو على مستوى العالم (بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين والأطباء والمحامين وحتى الكهنة)، لديها فروع محلية في حوالي 32 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وسنغافورة، فضلاً عن دول الخليج الأخرى.
الاتحاد ضد السخرية من الجسد
تم إطلاق فرع الإمارات العربية المتحدة للمجموعة في أكتوبر من العام الماضي، عندما قرر حوالي 18 عضواً الاجتماع في حديقة زعبيل، بالقرب من إطار دبي. يقول تشاندران: "حتى ذلك الحين، كنا نتحدث فقط عبر واتساب، لذلك قررنا الاجتماع وجهاً لوجه". بالإضافة إلى تبادل القصص الشخصية، ناقش الأعضاء كيف يمكنهم نشر الوعي حول المجموعة وتحدثوا عن خططها المستقبلية. يقول تشاندران: "أردنا أن نرد شيئاً للمجتمع مع الالتزام بقواعد وأنظمة الدولة". لذلك، منذ الاجتماع، شاركوا في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ودبي ران، ودبي رايد، وإم إم دي إي ثريسور بورام دبي 2024 ومعسكر للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومنظمة التبرع بالدم في كيرالا.
ويقول تشاندران إن فرع الإمارات العربية المتحدة يضم حالياً نحو 120 عضواً، ومع حلول شهر رمضان في مارس/آذار، يأملون في تنظيم حملة للتبرع بالطعام في معسكرات العمال. ويضيف: "سنكون سعداء أيضاً بدعم حكومة الإمارات العربية المتحدة في مبادراتها المختلفة بأي طريقة ممكنة".
شرور السخرية من الجسد
عندما نتحدث عن السخرية من الجسد، فإننا غالباً ما نتجاهل تأثيرها على الرجال. غالباً ما يتعرض الرجال والنساء للتدقيق بسبب مظهرهم ويتعرضون للسخرية إذا لم يلتزموا بفكرة المجتمع غير الواقعية عن الجمال. وغالباً ما يُنظر إلى الشعر، وخاصة في الثقافة الهندية، على أنه أصل ثمين - فقد أدى حب الهنود للشعر الكثيف والرائع إلى إطلاق عدد لا يحصى من منتجات العناية بالشعر في السوق.
كان تشاندران يرتدي شعره المستعار بشكل متكرر، حتى أثناء زياراته السنوية لمسقط رأسه في ولاية كيرالا. يقول إنه قبل سنوات، أثناء لقاء العرائس المحتملات كجزء من نظام الزواج المدبر، الذي لا يزال شائعاً في الهند، كان يخبر النساء على الفور تقريباً بشعره المستعار لأنه لا يريد أن يكون غير أمين. ويقول: "وعندما أخبرتهن أن هذا ليس شعري الأصلي وأنني أرتدي شعراً مستعاراً، كان بإمكاني التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك بمجرد مراقبة رد فعلهن. وبحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى المنزل، كنا قد تلقينا بالفعل مكالمة من العائلة تبلغنا بأنهم لا يرغبون بالمضي قدماً في عرض الزواج".
كما تحدث أعضاء آخرون في الفرع المحلي عن تعرضهم للتمييز في المدرسة والعمل بسبب مظهرهم. يتذكر "موهان بايولي"، المقيم في الإمارات العربية المتحدة، والذي يشغل أيضاً منصب منسق الفرع المحلي، أنه تم إبعاده إلى المقعد الخلفي في المدرسة بسبب بشرته الداكنة وغالباً ما شعر بالعزلة. يقول: "لكنني اعتدت الرسم بشكل جيد للغاية وفزت بالعديد من المسابقات حتى لا يتمكنوا من تجاهل موهبتي". يقول بايولي إنه يحلق رأسه كل يوم وأنه اليوم لديه "ثقة بنسبة 110 في المائة".
تحدي معايير الجمال
حاول كوتانيلور، مؤسس ورئيس المجموعة، التعامل مع تساقط شعره من خلال ارتداء قبعات تتناسب مع لون قمصانه. يقول: "لكنني شعرت وكأنني أختبئ وراء شيء ما". غالباً ما تجاوز الأشخاص الفضوليون الحدود الشخصية بسؤاله عن سبب عدم خضوعه لعملية زراعة الشعر. يقول: "أنا أيضاً نحيف جداً، لذلك اعتاد الناس أن يسألوني عما حدث لي، ولماذا كانت خدودي غائرة جداً وما إذا كنت لا آكل أي شيء. لقد كان الأمر يؤلمني كثيراً وكان لدي الكثير من العقد".
إن حلق الشعر، إذا كنت تفعل ذلك طوعاً وبمحض اختيارك، قد يكون له تأثير علاجي مدهش. على سبيل المثال، تتذكر عضوات المجموعة المرة الأولى التي حلقن فيها رؤوسهن وكيف عزز ذلك ثقتهن بأنفسهن على الفور. لم يكن ذلك مجرد تخلص من شعرهن - بل كان هذا الفعل يرمز إلى التخلص من انعدام الأمان وكان تحدياً مفتوحاً لمعايير الجمال السامة في المجتمع.
لقد حلق كوتانيلور رأسه منذ حوالي ثلاث سنوات، وشعر على الفور تقريباً بمزيد من الثقة. "حتى زوجتي أثنت علي وأخبرتني أن مظهري يناسبني". بدأ يلاحظ الأشخاص الذين يحلقون رؤوسهم أينما ذهب وبدأ يفكر فيهم كأفراد أقوياء - أولئك الذين لديهم الشجاعة والعزيمة لمقاومة الضغوط العائلية وتحدي معايير الجمال المعيارية من خلال حلق رؤوسهم والحفاظ على مظهرهم.
في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2023، وخلال عرض كوميدي أقيم كجزء من برنامج رأس السنة الجديدة في أحد مراكز التسوق الشهيرة في ولاية كيرالا، تفاعل كوتاينيلور على خشبة المسرح مع ثلاثة من أفراد الجمهور كانوا أيضاً صلعاً. ويقول: "شعرت أن الجمهور استجاب بشكل إيجابي لذلك. كان هناك جو فريد من نوعه". وفي نهاية المطاف، أشعل هذا التفاعل شرارة فكرة المجموعة.
ورغم أن المجموعة تضم حالياً أعضاءً من الذكور من أصول مالايالية فقط، فإنهم سعداء بالترحيب بالنساء والأشخاص من جميع الجنسيات في المستقبل طالما أنهم قادرون على الالتزام بالقواعد. ويقول تشاندران: "لا يوجد أي نوع من التمييز في مجموعتنا".