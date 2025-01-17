"أصلع وأفتخر" في الإمارات: تحدي معايير الجمال السامة

كان تشاندران يرتدي شعره المستعار بشكل متكرر، حتى أثناء زياراته السنوية لمسقط رأسه في ولاية كيرالا. يقول إنه قبل سنوات، أثناء لقاء العرائس المحتملات كجزء من نظام الزواج المدبر، الذي لا يزال شائعاً في الهند، كان يخبر النساء على الفور تقريباً بشعره المستعار لأنه لا يريد أن يكون غير أمين. ويقول: "وعندما أخبرتهن أن هذا ليس شعري الأصلي وأنني أرتدي شعراً مستعاراً، كان بإمكاني التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك بمجرد مراقبة رد فعلهن. وبحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى المنزل، كنا قد تلقينا بالفعل مكالمة من العائلة تبلغنا بأنهم لا يرغبون بالمضي قدماً في عرض الزواج".