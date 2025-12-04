أصغر طالب في الإمارات في "روتشستر للتكنولوجيا" بدبي

بدأت قصة ليوناردو عن المثابرة والفضول والشجاعة في التفكير بشكل مختلف في سن مبكرة عندما أظهر قدرة ملحوظة على تصور وبناء أفكار معقدة. بينما كانت كلماته تتشابك على الورق، ازدهرت خياله وتفكيره المكاني. تم تشخيصه بمتلازمة أسبرجر، وعسر القراءة، ومتلازمة توريت، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يعمل عقل ليوناردو بطرق استثنائية، مما يوفر مزيجًا فريدًا يغذي إبداعه.