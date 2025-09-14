أشياء مثيرة للقيام بها في سبتمبر بدبي

هذا الموسم، تعج دبي ودول مجلس التعاون الخليجي بتجارب حافلة بالإثارة تغطي مجالات المأكولات والموضة والترفيه. من رحلات الطهي الغامرة إلى الاحتفالات الأنيقة والهروب النابض بالحياة على الشاطئ، هناك ما يرضي جميع الأذواق والاهتمامات. إليكم جولة على أحدث العروض التي تعيد تعريف أسلوب الحياة والترفيه في المنطقة.
يعود مطعم "روهيني" إلى دبي بتجربة طعام معاد تصورها، تشمل قائمة موسمية متغيرة على مدار السنة، وركن "المخللات والصلصات" المميز، إضافة إلى زاوية بيع بالتجزئة للتوابل الخاصة بالمطعم. ويكمل التجربة طقوس "روهيني" الغامرة التي تدعو الزوار لاكتشاف التراث الطهوي المتنوع للهند من خلال كل طبق وكل رحلة حسية.
للحجز: +971 4 438 0064
يحتفي ريفولف باليوم الوطني السعودي عبر إصدار حصري منسق خصيصاً للمناسبة، يتضمن فساتين لافتة، وإكسسوارات أنيقة، ومستحضرات تجميل أساسية مستوحاة من ألوان المنطقة وأسلوبها. ويستمتع المتسوقون بخصم 20% على جميع المشتريات عبر الموقع خلال الفترة من 10 إلى 17 سبتمبر 2025، مع توصيل سريع لكافة أنحاء الخليج.
مطعم لافانغ يفتتح أبوابه في وسط مدينة دبي، ويجمع بين التراث والمأكولات الراقية العصرية
قدم "لافانغ" رحلة طهي متعددة الحواس في وسط مدينة دبي، حيث يمزج بين البهارات الهندية الأصيلة والعرض المعاصر للأطباق. أسسته ديفيا كالرا، متابعةً إرث والدها الشيف أشوك كالرا، ليعيد المطعم تعريف فنون الطهو الراقي كاحتفال بالتقاليد والفن والرواية من خلال النكهات.
للحجز: +971 4 3233977
يدعو "ريفا بيتش كلوب" الرجال للاستمتاع بيوم ثلاثاء حصري يتيح دخولاً كاملاً للشاطئ والمسبح، وتجارب مثيرة في الرياضات المائية، وعلاجات عناية شخصية، إلى جانب عروض طعام لذيذة — كل ذلك ابتداءً من 99 درهماً فقط. مزيج من المغامرة والدلال والاسترخاء لصنع تجربة لا تُنسى في منتصف الأسبوع.
للحجز: +971 4 430 9466