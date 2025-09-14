أشياء مثيرة للقيام بها في سبتمبر بدبي

هذا الموسم، تعج دبي ودول مجلس التعاون الخليجي بتجارب حافلة بالإثارة تغطي مجالات المأكولات والموضة والترفيه. من رحلات الطهي الغامرة إلى الاحتفالات الأنيقة والهروب النابض بالحياة على الشاطئ، هناك ما يرضي جميع الأذواق والاهتمامات. إليكم جولة على أحدث العروض التي تعيد تعريف أسلوب الحياة والترفيه في المنطقة.