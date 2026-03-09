أزياء العيد في دبي: قصات انسيابية وتصاميم عابرة للمواسم

مع اقتراب احتفالات العيد واستمرار تجمعات رمضان، يقول المصممون في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة إن أزياء هذا الموسم تتميز بمزيج من القصات الانسيابية والأقمشة ذات الملمس والألوان الجريئة التي تشكل خزانة الملابس لتجمعات المساء في الشهر الفضيل.

علامة رورو ومقرها دبي هي من بين العلامات التي تتبنى نهجًا أكثر نعومة في أزياء المناسبات. كشفت العلامة التجارية مؤخرًا عن مجموعة ”The Evening Edit”، وهي مجموعة مصممة لأمسيات رمضان واحتفالات العيد، مع قطع تهدف إلى الانتقال بسهولة إلى ما بعد الموسم.

تتضمن المجموعة المكونة من 14 قطعة قفاطين، وعبايات، وفساتين عمودية، وأطقم متعددة الطبقات مصنوعة من أقمشة مثل الكتان والأورجانزا والساتان والمنسوجات المعدنية الشفافة.

قالت روان صغيّرون، الشريك المؤسس والمدير الإبداعي لعلامة رورو: “أردت أن تعكس مجموعة The Evening Edit كيف تتحرك النساء بالفعل خلال هذه اللحظات، الاستضافة، التجمع، الاحتفال.”