أزياء العيد في دبي: قصات انسيابية وتصاميم عابرة للمواسم

مع اقتراب احتفالات العيد واستمرار تجمعات رمضان، يقول المصممون في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة إن أزياء هذا الموسم تتميز بمزيج من القصات الانسيابية والأقمشة ذات الملمس والألوان الجريئة التي تشكل خزانة الملابس لتجمعات المساء في الشهر الفضيل.
علامة رورو ومقرها دبي هي من بين العلامات التي تتبنى نهجًا أكثر نعومة في أزياء المناسبات. كشفت العلامة التجارية مؤخرًا عن مجموعة ”The Evening Edit”، وهي مجموعة مصممة لأمسيات رمضان واحتفالات العيد، مع قطع تهدف إلى الانتقال بسهولة إلى ما بعد الموسم.
تتضمن المجموعة المكونة من 14 قطعة قفاطين، وعبايات، وفساتين عمودية، وأطقم متعددة الطبقات مصنوعة من أقمشة مثل الكتان والأورجانزا والساتان والمنسوجات المعدنية الشفافة.
قالت روان صغيّرون، الشريك المؤسس والمدير الإبداعي لعلامة رورو: “أردت أن تعكس مجموعة The Evening Edit كيف تتحرك النساء بالفعل خلال هذه اللحظات، الاستضافة، التجمع، الاحتفال.”
“كان التركيز على الهيكل الناعم والانسيابية، باستخدام القماش والتفاصيل لخلق حضور دون إفراط. تم تصميم كل قطعة لتتحرك مع الجسم، مما يسمح للمرتدية بالشعور بالراحة والاتزان طوال المساء.”
تتميز المجموعة بلوحة ألوان هادئة من المرجان والمريمية والشمبانيا والمحار والبرونز، إلى جانب درجات أعمق مثل العقيق والفحمي، مما يعكس نهجًا راقيًا ومتحفظًا لأزياء سهرات رمضان.
في أماكن أخرى من السوق، يقول المصممون إن الأقمشة والأنسجة تأثرت بشدة بالطقس البارد في بداية الموسم.
قالت لاما أ.، مؤسسة ومصممة Luxe Lines: “بالتأكيد ما كان رائجًا في رمضان هذا العام، خاصة لدول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً الإمارات العربية المتحدة، هو قماش المخمل.”
نظرًا لأن رمضان بدأ خلال فترة أكثر برودة هذا العام، شعر المصممون براحة أكبر في دمج الأقمشة الثقيلة في مجموعاتهم.
وأوضحت: “يمكنك مزج المخمل مع العديد من الأقمشة الأخرى مثل الساتان أو الترتر أو الأقمشة المعدنية.” وأضافت: “الترتر بالتأكيد رائج في رمضان هذا العام.”
يمثل التحول في خيارات الأقمشة أيضًا ابتعادًا عن مواسم رمضان السابقة، حيث كانت المواد الأخف غالبًا ما تهيمن.
“في مواسم رمضان الماضية، كنت ترى الكتان في كل مكان، عبايات كتان، قفاطين كتان، دراعات كتان’،” قالت. “لكن هذا العام الكتان أقل وضوحًا بكثير. لقد اختفى تقريبًا هذا الموسم.”
بدلاً من ذلك، يجرب المصممون الأقمشة ذات الطبقات والتصاميم المنسوجة. تتميز بعض العبايات بطبقات متعددة، بما في ذلك قواعد من الكريب تعلوها الدانتيل والتول لخلق مظهر ثلاثي الأبعاد.
تتطور القصات أيضًا لاحتفالات العيد، حيث يلاحظ المصممون تفضيلًا متزايدًا للفساتين الانسيابية التي تحدد الخصر مع الحفاظ على الراحة.
“هذه الأنماط مطلوبة دائمًا،” قالت. “الفساتين الانسيابية التي تلتف حول الخصر ثم تتسع تميل إلى إرضاء العديد من أشكال الجسم.”
تعود الطبقات التقليدية أيضًا إلى دائرة الضوء، حيث يعيد بعض المصممين تفسير المظهر الكلاسيكي للبشت الذي يرتدى فوق فستان أو مخور.
بينما تستمر القصات والأقمشة في التطور، تشكل اتجاهات الألوان أيضًا خزانات ملابس رمضان هذا الموسم.
في ميرونا، علامة أزياء نسائية مقرها دبي ومعروفة بقصاتها النظيفة وجمالياتها الراقية، برز اللونان الأسود والأحمر كأكثر الألوان طلبًا في رمضان هذا العام.
تركز العلامة التجارية على القطع التي تؤكد على القصد والبساطة، وتمزج بين الرقي المستوحى من أوروبا والتصميم الحديث.
عبر المجموعات، يقول المصممون إن هذا الموسم يعكس توازنًا بين التقاليد والأسلوب المعاصر.
من القفاطين المسائية الانسيابية والعبايات ذات الطبقات إلى الأقمشة المخملية والألوان الجريئة، تستمر أزياء رمضان هذا العام في التطور مع البقاء متجذرة في الأناقة وروح التجمع التي تميز هذا الموسم.