أدوية إنقاص الوزن تُعيد تشكيل عادات الأكل في الإمارات

أدوية GLP-1 هي فئة من الأدوية المستخدمة للتحكم في مستويات السكر في الدم لمرضى السكري، لكنها اكتسبت شعبية بين عامة الناس لخصائصها في إنقاص الوزن. تُحقن أدوية GLP-1 بإبرة في الجسم، لكن نوفو نورديسك، المجموعة الصيدلانية الدنماركية التي تنتج دواء السكري أوزمبيك، قدمت الشهر الماضي الدواء على شكل حبوب. قال ليمبرت إنه نظرًا لأنه لا يتطلب الحقن ويُباع بسعر “أقل”، فإن استخدام GLP-1 قد “يتضاعف أو يتضاعف ثلاث مرات في وقت قصير جدًا”.