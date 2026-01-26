أدوية إنقاص الوزن تُعيد تشكيل عادات الأكل في الإمارات

تتغير طريقة تناول الطعام لدى الناس بسبب الشعبية المتزايدة لأوزمبيك وأدوية إنقاص الوزن الأخرى، حيث يختار المستهلكون حصصًا أصغر مع إعطاء الأولوية للطعام عالي الجودة، وفقًا لخبير صناعة الأغذية فيل ليمبرت.
وقال ليمبرت إن المتسوقين في الإمارات يتجهون نحو الاستهلاك الواعي بالصحة والعافية، وبالتالي يشترون أطعمة عالية الجودة بكميات أصغر. وأضاف مؤسس والرئيس التنفيذي لـ SupermarketGuru: “نحن نرى أن المستهلكين يشترون كميات أقل. إنهم يقومون برحلات تسوق أقل. وأيضًا، إنهم أكثر ذكاءً فيما يشترونه،”.
حيث كان يتحدث في جلفود أكبر حدث للأغذية والضيافة في العالم، وقدم جلسة حول كيفية إعادة تشكيل التسوق الغذائي العالمي بواسطة ثلاث قوى رئيسية: 'وباء الوحدة' المتزايد، وصعود أدوية GLP-1، وحركات 'عدم الشراء'.
ليمبرت، الذي يحلل موقعه الإلكتروني الاتجاهات في تسويق الأغذية وتجارة التجزئة، ظهر في برنامجي The Oprah Winfrey Show و The View وهو أيضًا كاتب عمود في مجلة Forbes.
ردًا على سؤال من الخليج تايمز، قال محلل اتجاهات الغذاء إن الناس يبتعدون عن البدائل فائقة المعالجة والأرخص، ويفضلون وجبات أصغر وذات جودة أفضل تجعلهم يشعرون بتحسن تجاه أنفسهم. وأضاف أن هذا يعزى بشكل رئيسي إلى أدوية GLP-1، التي أصبحت منتشرة الآن بين المرضى غير المصابين بالسكري.
أدوية GLP-1 هي فئة من الأدوية المستخدمة للتحكم في مستويات السكر في الدم لمرضى السكري، لكنها اكتسبت شعبية بين عامة الناس لخصائصها في إنقاص الوزن. تُحقن أدوية GLP-1 بإبرة في الجسم، لكن نوفو نورديسك، المجموعة الصيدلانية الدنماركية التي تنتج دواء السكري أوزمبيك، قدمت الشهر الماضي الدواء على شكل حبوب. قال ليمبرت إنه نظرًا لأنه لا يتطلب الحقن ويُباع بسعر “أقل”، فإن استخدام GLP-1 قد “يتضاعف أو يتضاعف ثلاث مرات في وقت قصير جدًا”.
“ما نشهده بعد جائحة كوفيد هو زيادة في الشعور بالوحدة أكثر من أي وقت مضى. كيف غيّر ذلك طريقة شرائنا لطعامنا؟ رقم واحد، المزيد من الرحلات، سلال أصغر،” قال ليمبرت.
وأشار إلى أن بعض محلات السوبر ماركت تتصدى لهذه المشكلة بإجبار المستهلكين على التواصل إما مع بعضهم البعض أو مع الموظفين. وقال: “الكثير من تجار التجزئة، وكروجر (شركة تجزئة أمريكية) تتصدر المجموعة في الولايات المتحدة، ينشئون المزيد من الطاولات المجتمعية، والمزيد من المقاهي للناس، والمزيد من عروض الطهي،”.
“يتم تدريب الموظفين في هذه المتاجر على كيفية إقامة علاقات إنسانية. لم نر ذلك من قبل. لقد رأينا الموظفين يتعلمون كيفية تفريغ الصناديق ووضعها على الرفوف. لكننا الآن نرى الموظفين يتم تدريبهم على كيفية التحدث إلى الناس، وكيفية التواصل معهم بشكل صحيح،” أضاف.
محليًا، تمتلك سلسلة متاجر جرانديوز الكبرى في الإمارات العربية المتحدة أيضًا منافذ مختلفة لجعل المستهلكين يتواصلون اجتماعيًا أكثر قليلاً عند شراء البقالة. أحدها هو شارع الطعام الخاص بها، وهي منطقة يتم فيها إعداد الطعام للعميل داخل المتجر نفسه.
كما وجدت السوبر ماركت أن عملاءها يختارون منتجات فاخرة وعالية الجودة وفي نفس الوقت بأسعار معقولة. وقال الرئيس التنفيذي، مصعب عبود، لصحيفة الخليج تايمز إن المنتجات لا يجب أن تكون باهظة الثمن لتكون ذات جودة جيدة.
“الطعام لا يجب أن يكون باهظ الثمن وفي نفس الوقت الجودة لا يجب أن تكون باهظة الثمن،” قال. “لذا فهو سهل المنال، سهل الدفع، وشيء ستستمتع به حقًا وتشعر بجودته أثناء الاستهلاك.”