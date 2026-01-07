أحمد الصايغ: إنقاذ الأرواح أولوية قصوى ولا تأخير للعلاج الطارئ بسبب "التأمين"

من جانبها، قالت الشرهان إنه على الرغم من تحقيق دولة الإمارات تقدماً كبيراً في التغطية الرعاية الصحية، إلا أن التحديات الواقعية لا تزال قائمة، خاصة في العناية المركزة وأقسام الطوارئ حيث يمكن أن تشكل الدقائق فارقاً بين الحياة والموت. وأشارت إلى حالات تتقاطع فيها القرارات الطبية مع إجراءات التأمين، مما يخلق ثغرات محتملة في الرعاية خلال اللحظات الحرجة، ودعت إلى استمرار التركيز على الجانب الإنساني في تقديم الرعاية الصحية.