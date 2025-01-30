أثر العصر الرقمي على الأجور العادلة في الوظائف المختلفة
في رحلتي المهنية، خضت تجارب مع بعض الوظائف الرهيبة. وظائف ما زالت تجعلني أشعر بالقلق عند التفكير فيها. في معظم الأحيان، منحتني هذه الوظائف العقلية المهنية التي أعتقد أن الكثير من الناس يمتلكونها، وهي السعي للتطور حتى عندما تكون الظروف عائقاً.
بدأت ألاحظ كيف تتعارض ثقافات العمل المختلفة بالنسبة للجيل زد. فكر في حال وظيفتك: سواء كانت وظيفة مؤقتة، أو عمل حر، أو عقد (جزئي أو كامل)، أو وظيفة ثابتة براتب. إذا وضعت عملك — أو أعمالي في حالتي — على هذا الطيف، أين تصنفها؟ وهل يتوافق أسلوب عملك مع الجدول الزمني والمهام مع مكانك على هذا الطيف؟
لقد طُلب مني مؤخراً أن أبدأ وردية في إحدى الوظائف مبكراً، ووافقت على ذلك - كان المدير الذي يتولى دفع أجري هو من طلب ذلك، وبعد الطلب مباشرة قال "بالتأكيد سندفع لك"، ووافقت. أحاول أن أتحلى أن أكون متاحاً فيما يتعلق بتطوري المهني، خاصة في ظل عدم وجود مكان عمل مادي، حيث تكون الفرص لإظهار مهاراتي نادرة، وبالنسبة لطريقة عملي، كانت التجربة إيجابية لجميع الأطراف المعنية.
ولكن هناك حقائق أخرى في الحياة وثقافة المكاتب أراها تُسخّر لصالح مصالح معينة. ربما يرجع ذلك إلى الخطاب الذي يروج له الأميركيون بشأن تأشيرة العمل من النوع H1-B، ولكن الحقيقة أنني أسمع باستمرار عن موظفين برواتب يتم تكليفهم بواجبات منزلية من قبل رؤساء عملهم، لدرجة أن شخصية ميريل ستريب في فيلم "الشيطان يرتدي برادا" قد تبدو وكأنها قطة صغيرة مقارنةً بذلك. واجبات منزلية في 2025؟!
أن تكون أجنبياً في سوق العمل هو شيء يفهمه الكثير من الناس، ورغم أنه أمر معتاد بالنسبة لي وللذين عاشوا وعملوا في دبي والإمارات، فإن هناك رغبة في إيجاد نقاط التقاء مشتركة وسط هذا التشتت الجغرافي والاجتماعي والثقافي. وهذا هو السبب في أن العديد من المجتمعات الاجتماعية والترفيهية التي تظهر في دبي غالباً ما تكون متجانسة، باستثناء الأطفال والشباب، ولكن حتى المدارس الدولية أصبحت أقل تنوعاً.
من الظواهر الواضحة أيضاً هي أن يُطلب منك أن تكون "متاحاً" أو أن تكون ملتزماً بالبقاء "متصلاً" بطريقة ما. طالما أنني فعلت كل الإشعارات، فأنا في أمان. ربما يكون السبب هو أن الأخبار تُنقل مباشرة، لكنهم سيعرفون إذا لم أكن أؤدي عملي بشكل صحيح أو إذا تسببت في خطأ - لست ملزماً بالإبلاغ عما أفعله، وأنا عادةً ما أُعلم مقدماً إذا تغيرت ورديتي أو مسؤولياتي. لقد تم احترام قراراتي، وأعتقد أن جميع انتقاداتهم كانت بناءّة ولطيفة، والأهم من ذلك أنني أتلقى أجراً جيداً وفي وقت مناسب مما يجعلني لا أرغب في الإخلال بالصفقة.
إن الشركات والمدراء عموماً لابد وأن يتذكروا أن الاهتمام بالاحتفاظ بالموظفين يحقق نتائج أفضل في الأمد البعيد. وإذا انتشر الإحباط الشديد بين الموظفين، فإن العمل سوف يتوقف في مرحلة ما. ونحن جميعاً ندرك أن هذا هو العالم الذي يتعين على الناس أن يعملوا فيه، ولكننا جميعاً نعلم أيضاً أن العديد من هذه الكيانات أكبر من أن تصلح لمصلحتها الخاصة.
أن تكون متاحاً ولكن دون أن يتم ملاحظتك أصبح استراتيجية يعتمدها الكثيرون؛ وهنا يدخل النقاش التقليدي عن "الانسحاب الهادئ"، لكن الجديد هو الوعي المهني الصريح لدى جيل زد. هناك أمثلة لأشخاص حيث يقومون بالإشارة إلى عقد العمل ويستعرضون مسؤولياتهم، حيث يدعمهم دليل الموظف في ذلك.
على الرغم من رقمنة البيانات التي تجعل التغيير في أي وقت أمراً سهلاً، إلا أن هناك أملاً في أن يتعلم أصحاب العمل من أخطائهم أو سيتم التخلي عنهم للحصول على فرص أفضل.