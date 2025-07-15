أبوظبي: دعم شامل للأمهات الجدد عبر الزيارات المنزلية والاستشارات الرقمية

للأمهات اللواتي عانين من مضاعفات أثناء الحمل أو الولادة، أو اللواتي يعتنين بأطفال رضع ذوي احتياجات صحية خاصة، يشمل البرنامج أيضًا زيارتين منزليتين من قِبل ممرضة أو قابلة. الأولى بعد الخروج من المستشفى بفترة وجيزة، والثانية بعد 7 إلى 14 يومًا، حيث تقدم دعمًا عمليًا في بيئة مألوفة.