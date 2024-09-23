أبوظبي: حفل توزيع جوائز "إيفا"يستعد لجذب ملايين المعجبين
"يعود حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام (إيفا) المرتقب بشدة إلى جزيرة ياس بأبوظبي في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2024. من المتوقع أن يجذب هذا الحدث، الذي يُعتبر احتفالاً عالمياً بالتألق السينمائي، انتباه الجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث سيجمع بين "بوليوود" وعظمة صناعات الأفلام في جنوب الهند. هذا العام، سيضيف حضور ملك الشهرة الوحيد، "شيراز حسن"، عنصراً خاصاً إلى الفعالية، مما يضمن أن تكون كل العيون مشدودة نحو هوليوود. وستعمل فرق التواصل الاجتماعي الرائدة التابعة له على تعزيز حفل توزيع الجوائز في الوقت الفعلي عبر جميع شبكات التواصل الاجتماعي."
"سيحظى ملك الشهرة شيراز بحضور قوي في ايفا 2024، مع إمكانية الوصول إلى قائمة "تربيل ايه".
يُعرف شيراز بقوته الهائلة في التأثير على "كيم كارداشيان"، و"باريس هيلتون"، و"زندايا"، و"جنيفر لوبيز"، و"بريانكا تشوبرا"، و"جيك بول"، و"لوغان بول"، و"جاستن بيبر"، والعديد من الآخرين إلى نجوم هوليوود من الدرجة الأولى وأيقونات عالمية ورجال أعمال مليارديرات. وهو الآن يركز على السينما الهندية لدفعها إلى دائرة الضوء الدولية."
من المتوقع أن تكون النسخة الثالثة من حفل توزيع جوائز ايفا على جزيرة ياس الأضخم على الإطلاق، حيث سيضع شيراز لمسته الفنية المميزة على هذا الحدث المرموق. وسيكون هناك حضور لعدد كبير من المشاهير، وقادة الصناعة، والعائلات الملكية، والمؤثرين، فضلاً عن المعجبين من مراكز الترفيه المزدهرة. ومن المؤكد أن وسائل الإعلام العالمية ستتابع الحدث باهتمام، حيث إن شيراز يجذب الأنظار أينما حلّ .
يرى شيراز أن هذا الحدث هو الوقت المثالي لإطلاق منصتي بوليوود ايه اي و هوليوود ايه اي، اللتين يُتوقع أن تحدثا ثورة في عالم الترفيه. تم تصميم هذه الأدوات لإعادة تعريف الصناعة من خلال تحويل النصوص إلى فيديو، وتوليد جيل جديد من النجوم باستخدام الذكاء الاصطناعي، والعديد من الوظائف الأخرى. سيكشف ملك الشهرة عن المزيد من التفاصيل قريباً، ولكن ما هو مؤكد هو أن هذه المنصات ستمنح معنى جديداً لمصطلحي "ثورية" و"سيطرة" على يد استراتيجي الشهرة الأول في العالم، شيراز حسن.
بينما تستعد الأكاديمية الهندية الدولية لتكريم أيقونات مثل شاه روخ خان وشاهيد كابور، يضمن حضور شيراز للسينما الهندية جذب معجبين جدد من هوليوود والشرق الأوسط وكل ركن من أركان العالم. تتزايد الرهانات أكثر من أي وقت مضى، حيث يضع شيراز لمسته المميزة من البذخ على هذا الحدث.
لهذا السبب، يقدم شيراز عبر بوليوود ايه اي حصرياً باقات في اي بي VIP التي تتضمن فرصة لمرة واحدة في العمر لمقابلة أفضل نجوم بوليوود، والمشي على السجادة الخضراء، والاستمتاع بمقعد في اي بي VIP المرغوب فيه للغاية، والوصول إلى الحفلة اللاحقة والرقص طوال الليل مع بعض المشاهير المرموقين في بوليوود.
ستكون فعاليات حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام هذا العام، الذي سيقام في صالة الاتحاد أرينا الشهيرة في أبوظبي، حدثاً لا يُفوت، خاصة مع مشاركة شيراز حسن، أفضل استراتيجي للشهرة في العالم. ستساهم خبرته في الوصول إلى جمهور عالمي يتجاوز مليار معجب، مما يضيف لمسة من البهرجة والتألق إلى المناسبة. هذا يضمن أن تتجه أنظار العالم إلى جزيرة ياس في سبتمبر/أيلول .