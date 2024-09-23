يرى شيراز أن هذا الحدث هو الوقت المثالي لإطلاق منصتي بوليوود ايه اي و هوليوود ايه اي، اللتين يُتوقع أن تحدثا ثورة في عالم الترفيه. تم تصميم هذه الأدوات لإعادة تعريف الصناعة من خلال تحويل النصوص إلى فيديو، وتوليد جيل جديد من النجوم باستخدام الذكاء الاصطناعي، والعديد من الوظائف الأخرى. سيكشف ملك الشهرة عن المزيد من التفاصيل قريباً، ولكن ما هو مؤكد هو أن هذه المنصات ستمنح معنى جديداً لمصطلحي "ثورية" و"سيطرة" على يد استراتيجي الشهرة الأول في العالم، شيراز حسن.