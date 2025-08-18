أبوظبي تطلق برنامجاً رائداً: فحص جيني للمواليد الجدد يكشف عن أكثر من 800 مرض وراثي

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، اليوم الاثنين (18 أغسطس)، عن إطلاق برنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة، والذي يعد خطوة كبيرة نحو توفير رعاية صحية شخصية ودقيقة.

وباعتبارها أحد أكثر البرامج شمولاً من نوعها على مستوى العالم، تستخدم المبادرة تسلسل الجينوم الكامل لفحص الأطفال حديثي الولادة بحثاً عن أكثر من 815 حالة وراثية قابلة للعلاج في مرحلة الطفولة.

وتشمل هذه الأمراض الاضطرابات الأيضية، ونقص المناعة، واضطرابات الدم، والأمراض النادرة مثل ضمور العضلات الشوكي - والتي يمكن السيطرة على العديد منها أو علاجها من خلال التدخل المبكر مثل العلاج الجيني.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

كيف يعمل