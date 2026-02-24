أبوظبي تستبق: تحدٍ عالمي بـ 300 ألف دولار للتنبؤ بالأمراض

أطلقت أبوظبي تحديًا عالميًا للابتكار يقدم تمويلًا جوائز بقيمة 300 ألف دولار للحلول التي تهدف إلى تحسين كيفية تنبؤ أنظمة الرعاية الصحية بالأمراض قبل ظهور الأعراض.
يركز تحدي صحة المستقبل، الذي يُدار بالشراكة مع MIT Solve، على معالجة الفجوة بين جمع البيانات الصحية واستخدامها للتنبؤ بالأمراض مبكرًا. على الرغم من التقدم في أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء، وتشخيصات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات صحة السكان، لا تزال العديد من أنظمة الرعاية الصحية تستجيب بعد تطور المرض بدلاً من تحديد المخاطر مسبقًا.
قال منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: “يهدف تحدي صحة المستقبل إلى دعم التحول نحو الوقاية.” وأضاف: “نريد مساعدة المجتمعات على تحديد المخاطر مبكرًا، ومنع الأمراض، وتعزيز أنظمة المستشفيات، وتمكين الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم.”
يقول المنظمون إن التحدي يستجيب لأوجه القصور في تقديم الرعاية الصحية الحديثة. لقد تضاعف متوسط العمر المتوقع عالميًا أكثر من الضعف بين عامي 1800 و 2017، ومع ذلك لا يزال الناس يقضون جزءًا كبيرًا من حياتهم في صحة سيئة أو متوسطة. ومن المتوقع أن تساهم الأمراض المزمنة بتريليونات الدولارات في التكاليف الاقتصادية العالمية بحلول عام 2030، بينما تفتقر شرائح كبيرة من سكان العالم إلى الوصول إلى الكشف المبكر والرعاية الوقائية.
توجد بالفعل تقنيات قادرة على تحديد المخاطر الصحية. أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة تتتبع التغيرات الأيضية. الأجهزة القابلة للارتداء تكتشف عدم انتظام ضربات القلب. أنظمة الذكاء الاصطناعي تساعد في تحديد العلامات المبكرة للمرض في التصوير الطبي. ومع ذلك، غالبًا ما تعمل هذه الأدوات بمعزل عن بعضها البعض، وتنتج بيانات لا يتم دمجها باستمرار في مسارات الوقاية أو اتخاذ القرارات السريرية.
قالت هالة حنا، المديرة التنفيذية لـ MIT Solve: “يتطلب توقع المخاطر الصحية ربط الابتكار والأدلة والعمل.” وأضافت: “من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى دعم الحلول التي تعزز التنبؤ والوقاية والمساواة عبر الأنظمة الصحية.”
يسعى التحدي إلى إيجاد حلول في أربعة مجالات. وتشمل هذه:
تحسين التنبؤ بالمخاطر على مستوى السكان باستخدام الأدوات الرقمية التي تلتقط الإشارات المبكرة من المجتمعات وخدمات الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية
تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض والإنذار المبكر
تطوير حلول تقنية منخفضة يمكن أن تعمل في البيئات المحرومة أو الهشة
إنشاء أنظمة دعم القرار التي تحول البيانات المجزأة إلى تنبؤات قابلة للاستخدام
يشير المنظمون إلى أن التكامل لا يزال عقبة مستمرة. وقد وجدت دراسة حديثة أنه بينما تستخدم غالبية المستشفيات في الولايات المتحدة شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي، فإن العديد منها يفتقر إلى أطر الحوكمة التي تسمح لهذه الأدوات بالتأثير على تقديم الرعاية بطريقة متسقة. وغالبًا ما يتم جمع البيانات، ولكن لا يتم ترجمتها إلى إجراءات وقائية.
يعكس التركيز على البيئات ذات الموارد المنخفضة المخاوف بشأن الوصول. قد تستفيد الأجهزة القابلة للارتداء عالية التكلفة والتحليلات المتقدمة من السكان ذوي الموارد الجيدة، لكن المجتمعات التي تواجه أعلى أعباء الأمراض غالبًا ما تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لنشرها. يجب أن تثبت الحلول المؤهلة أهميتها في البيئات ذات الاتصال المحدود أو الميزانيات المقيدة أو البنية التحتية السريرية الدنيا.
تتماشى مشاركة أبوظبي’ مع استثماراتها الأوسع في الابتكار الصحي، بما في ذلك الطب الدقيق، والصحة الرقمية، وأبحاث الذكاء الاصطناعي، والشراكات مع المؤسسات الدولية.
تعمل مبادرة المستقبل الصحي، وهي المبادرة الحكومية وراء هذا التحدي، في مجالات مثل طول العمر، والصحة الرقمية، ومرونة النظام الصحي، والاستثمار في علوم الحياة.
تجلب MIT Solve خبرة ما يقرب من عقد من الزمن في إدارة تحديات الابتكار المفتوح عبر الصحة والمناخ والتعليم والتنمية الاقتصادية. وتفيد المنظمة أن معظم الفرق التي تم اختيارها من خلال برامجها بين عامي 2020 و 2024 لا تزال نشطة، مما يشير إلى التركيز على الحلول التي يمكن استدامتها بعد التجارب الأولية.
سيعرض المبتكرون المختارون حلولهم في قمة أبوظبي للمستقبل الصحي، المقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 9 أبريل. سيحصل فائز واحد على 200,000 دولار، مع جائزتين إضافيتين بقيمة 50,000 دولار لكل منهما. وستحصل الفرق المختارة أيضًا على إمكانية الوصول إلى شركاء الرعاية الصحية المحليين، والإرشاد، والشبكات الدولية.
تغلق باب التقديم في 23 فبراير. يجب أن تكون الطلبات المؤهلة في مرحلة النموذج الأولي على الأقل وقد تعمل كنماذج ربحية أو غير ربحية أو مختلطة. قد تتراوح التقنيات من المنصات الرقمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي إلى الأدوات القائمة على الرسائل النصية القصيرة أو غيرها من الأساليب المكيفة للاستشعار والتنبؤ الصحي.