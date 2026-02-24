أبوظبي تستبق: تحدٍ عالمي بـ 300 ألف دولار للتنبؤ بالأمراض

أطلقت أبوظبي تحديًا عالميًا للابتكار يقدم تمويلًا جوائز بقيمة 300 ألف دولار للحلول التي تهدف إلى تحسين كيفية تنبؤ أنظمة الرعاية الصحية بالأمراض قبل ظهور الأعراض.

يركز تحدي صحة المستقبل، الذي يُدار بالشراكة مع MIT Solve، على معالجة الفجوة بين جمع البيانات الصحية واستخدامها للتنبؤ بالأمراض مبكرًا. على الرغم من التقدم في أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء، وتشخيصات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات صحة السكان، لا تزال العديد من أنظمة الرعاية الصحية تستجيب بعد تطور المرض بدلاً من تحديد المخاطر مسبقًا.

قال منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: “يهدف تحدي صحة المستقبل إلى دعم التحول نحو الوقاية.” وأضاف: “نريد مساعدة المجتمعات على تحديد المخاطر مبكرًا، ومنع الأمراض، وتعزيز أنظمة المستشفيات، وتمكين الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم.”