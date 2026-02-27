أبوظبي تحظر ترويج الأطعمة غير الصحية في الأماكن العامة

في خطوة كبيرة لتعزيز الحياة الصحية، أدخلت حكومة أبوظبي قواعد صارمة تحظر إعلانات الأطعمة والمشروبات غير الصحية في الأماكن العامة بالإمارة.
لن تروج الأماكن العامة في العاصمة بعد الآن للأطعمة والمشروبات غير الصحية التي تساهم في عادات غذائية سيئة وزيادة عبء الأمراض غير المعدية مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
صدرت اللوائح، التي تدخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2025، عن دائرة الصحة في أبوظبي. وتضع هذه اللوائح قيودًا واضحة على ما يمكن أن يظهر على اللوحات الإعلانية ومختلف منصات الإعلام الخارجية المادية والرقمية، مما يشدد الرقابة على المحتوى الترويجي الذي يراه السكان والزوار.
تنطبق هذه السياسة على جميع الكيانات المرخصة في أبوظبي التي تشارك في الإعلان أو الترويج لمنتجات الأطعمة والمشروبات (F&B) في الأماكن الخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
المعلنون ووكالات الإعلان
أصحاب وسائل الإعلام والناشرون
مصنعو الأطعمة والمشروبات
المطاعم والمقاهي ومشغلو الضيافة
تجار التجزئة وسلاسل البقالة
بموجب السياسة، التي ستتم مراجعتها في عام 2028، لا يجوز الإعلان عن أي منتج غذائي أو مشروب مصنف على أنه غير صحي بموجب نظام SEHHI لتصنيف التغذية، وتحديداً الدرجات C أو D أو E، في الأماكن الخارجية، بما في ذلك اللوحات الإعلانية وواجهات المباني وأثاث الشوارع ومحطات النقل (الحافلات) وسيارات الأجرة ومركبات التوصيل.
تحظر اللوائح أيضًا الإعلانات التي تقتصر على العلامة التجارية فقط من قبل شركات الأطعمة والمشروبات. يجب أن يعرض كل إعلان منتجًا غذائيًا أو مشروبًا حقيقيًا، ولن يُسمح إلا بالمنتجات التي تستوفي معايير غذائية صارمة في جميع الأماكن العامة.
يُسمح بالإعلان عن المنتجات التي تستوفي معايير SEHHI من الدرجة A أو B. ووفقًا للتعميم، يجب أن يشكل المنتج الغذائي والمشروبات المعلن عنه ما لا يقل عن 30 بالمائة من إجمالي مساحة الإعلان. بالنسبة للعروض الترويجية القائمة على الوجبات، ينطبق التقييم الغذائي على الوجبة بأكملها، والأطباق الجانبية، والمشروبات، والصلصات، وكل شيء.
يجب أن يخضع كل إعلان عن الأطعمة والمشروبات لمراجعة غذائية رسمية والحصول على موافقة قبل تقديمه للحصول على تصاريح الإعلانات الخارجية النهائية.
قالت الهيئة إن السياسة الجديدة إلزامية. وأي خرق للوائح يمكن أن يؤدي إلى غرامات مالية وإزالة الإعلانات غير المتوافقة، وإجراءات أخرى متعلقة بالتصاريح من قبل السلطات المعنية.
سيؤدي عدم الامتثال لأحكام هذه السياسة إلى فرض غرامات و/أو عقوبات بموجب القانون رقم 2 لسنة 2012، قانون المظهر العام لإمارة أبوظبي.
ستتتبع السلطات الامتثال من خلال الموافقات الروتينية والبيانات التي تجمعها دائرة البلديات والنقل، مع ربط الرقابة الغذائية بمركز أبوظبي للصحة العامة. وسيكون مؤشر النجاح الأساسي هو الانخفاض والإزالة النهائية لإعلانات الأطعمة غير الصحية من البيئة الخارجية لأبوظبي’.
