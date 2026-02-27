أبوظبي تحظر ترويج الأطعمة غير الصحية في الأماكن العامة

في خطوة كبيرة لتعزيز الحياة الصحية، أدخلت حكومة أبوظبي قواعد صارمة تحظر إعلانات الأطعمة والمشروبات غير الصحية في الأماكن العامة بالإمارة.

لن تروج الأماكن العامة في العاصمة بعد الآن للأطعمة والمشروبات غير الصحية التي تساهم في عادات غذائية سيئة وزيادة عبء الأمراض غير المعدية مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

صدرت اللوائح، التي تدخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2025، عن دائرة الصحة في أبوظبي. وتضع هذه اللوائح قيودًا واضحة على ما يمكن أن يظهر على اللوحات الإعلانية ومختلف منصات الإعلام الخارجية المادية والرقمية، مما يشدد الرقابة على المحتوى الترويجي الذي يراه السكان والزوار.

تنطبق هذه السياسة على جميع الكيانات المرخصة في أبوظبي التي تشارك في الإعلان أو الترويج لمنتجات الأطعمة والمشروبات (F&B) في الأماكن الخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

المعلنون ووكالات الإعلان

أصحاب وسائل الإعلام والناشرون

مصنعو الأطعمة والمشروبات

المطاعم والمقاهي ومشغلو الضيافة

تجار التجزئة وسلاسل البقالة

ما هي الإعلانات المحظورة

بموجب السياسة، التي ستتم مراجعتها في عام 2028، لا يجوز الإعلان عن أي منتج غذائي أو مشروب مصنف على أنه غير صحي بموجب نظام SEHHI لتصنيف التغذية، وتحديداً الدرجات C أو D أو E، في الأماكن الخارجية، بما في ذلك اللوحات الإعلانية وواجهات المباني وأثاث الشوارع ومحطات النقل (الحافلات) وسيارات الأجرة ومركبات التوصيل.

تحظر اللوائح أيضًا الإعلانات التي تقتصر على العلامة التجارية فقط من قبل شركات الأطعمة والمشروبات. يجب أن يعرض كل إعلان منتجًا غذائيًا أو مشروبًا حقيقيًا، ولن يُسمح إلا بالمنتجات التي تستوفي معايير غذائية صارمة في جميع الأماكن العامة.