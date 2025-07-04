أبوظبي أول مدينة خارج أمريكا تعتمد علاجاً مبتكراً يغيّر لالتهاب الأمعاء

في إنجاز رائد في مجال الرعاية الصحية، أصبحت أبوظبي أول منطقة خارج الولايات المتحدة تقدم عقار "تريمفيا"، وهو دواء بيولوجي من الجيل التالي للمرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء (IBD).

ويأتي ذلك في أعقاب شراكة استراتيجية بين دائرة الصحة في أبوظبي وشركة جونسون آند جونسون ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وتم الإعلان عن هذا التعاون على هامش مشاركة أبوظبي في المؤتمر الدولي للابتكار في الرعاية الصحية في بوسطن، ما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مكانة الإمارة كوجهة رائدة للابتكار في مجال الرعاية الصحية.

بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخرًا لعلاج التهاب القولون التقرحي وداء كرون في الولايات المتحدة، وموافقة المفوضية الأوروبية على علاج داء كرون، عززت وزارة الصحة جهودها لتوفير هذا العلاج للمرضى المحليين. وكانت النتائج مبهرة، حيث بدأ مركز سان خوسيه الطبي (SSMC) بالفعل علاج 15 مريضًا في غضون شهرين من إطلاق العلاج.

وأكد الدكتور محمد نبيل قريشي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي ومدير قسم أمراض الأمعاء الالتهابية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، على التأثير الفوري: "كوننا أول من يقدم هذا العلاج المبتكر في البلاد كان خطوة أولى حيوية، ولكن البدء في علاج 15 مريضًا في أقل من شهرين من إطلاقه يوضح الفائدة الملموسة والواسعة النطاق التي يمكننا تقديمها".

أظهر أول مريض في أبوظبي يتلقى علاج تريمفيا تحسناً ملحوظاً، مع تراجع الأعراض بشكل كبير على الرغم من معاناته من مرض كرون المقاوم للعلاج منذ فترة طويلة.