88% من المخالفين يختارون البقاء في الإمارات

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة ، على أهمية المبادرة في منح المخالفين فرصة لتعديل أوضاعهم دون الحاجة إلى مغادرة الإمارات. وأشار إلى أن 12% فقط من المتقدمين اختاروا الخروج من الدولة، مما يدل على وجود رغبة قوية لدى الغالبية العظمى للبقاء والعمل داخل البلاد.