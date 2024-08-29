86 مركز "آمر"بدبي تستقبل طلبات مخالفي الإقامة

وأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لـ« خليج تايمز» ، الخميس، أنه يمكن للمتقدمين التوجه إلى أي من مراكز «آمر» البالغ عددها 86 مركزاً في مختلف أنحاء دبي، بالإضافة إلى الموقع المخصص في مركز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير.