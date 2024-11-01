732 فلبينياً أعادهم برنامج العفو إلى وطنهم منذ سبتمبر

وفي تصريح لصحيفة خليج تايمز يوم الجمعة، قال "فير": "تُعرب السفارة الفلبينية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، إلى جانب مكاتب العمال المهاجرين في أبوظبي ودبي، عن امتنانها لرحمة دولة الإمارات العربية المتحدة ولطفها تجاه الفلبينيين، ونشجع مواطنينا المؤهلين الذين لم يستفيدوا بعد من فرصة العفو على اغتنام هذا الإجراء السخي من السلطات الإماراتية".