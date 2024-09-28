4 آلاف مخالف استفادوا من خدمات القنصلية الهندية
قدمت القنصلية العامة للهند في دبي المساعدة لآلاف المواطنين الهنود كجزء من مبادرة العفو عن التأشيرات المستمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديم الدعم في مراكز التسهيل.
منذ الأول من سبتمبر، بدأت القنصلية عملها في مكتبها في العوير، حيث تعمل بشكل وثيق مع مختلف المنظمات الهندية لمساعدة المخالفين لقوانين الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي إطار هذه المبادرة، قدمت القنصلية الدعم لأكثر من 4000 طالب خدمة، وفي بيان أصدرته القنصلية، سلطت البعثة الضوء على إصدار أكثر من 600 جواز سفر و800 شهادة طوارئ، كما ساعدت في تأمين أكثر من 500 تصريح خروج للأفراد الذين يتطلعون إلى العودة إلى الهند.
ويتيح برنامج العفو للأفراد إما تسوية وضع إقامتهم أو العودة إلى وطنهم دون مواجهة عقوبات. وحثت الحكومة الهنود المقيمين في دبي والإمارات الشمالية على استخدام هذا البرنامج لحل مشكلاتهم المتعلقة بالتأشيرات.
لتبسيط العملية، قدمت القنصلية تفاصيل الاتصال لمن يطلبون المساعدة. يمكن للمواطنين الهنود التواصل عبر رقم الخط الساخن المخصص على الرقم 050-9433111 بين الساعة 8 صباحًا و6 مساءً للحصول على إرشادات حول إصدار وثائق السفر. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر خط المساعدة PBSK على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 800-46342 لتقديم المزيد من الدعم.