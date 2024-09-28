4 آلاف مخالف استفادوا من خدمات القنصلية الهندية

وفي إطار هذه المبادرة، قدمت القنصلية الدعم لأكثر من 4000 طالب خدمة، وفي بيان أصدرته القنصلية، سلطت البعثة الضوء على إصدار أكثر من 600 جواز سفر و800 شهادة طوارئ، كما ساعدت في تأمين أكثر من 500 تصريح خروج للأفراد الذين يتطلعون إلى العودة إلى الهند.