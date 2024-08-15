30 ألف درهم الراتب الأساسي شرط للإقامة الذهبية
للتقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية في الإمارات، يجب أن يكون لدى المحترفين المؤهلين راتب شهري أساسي قدره 30 ألف درهم. وأوضح خبراء الهجرة والمقيمون الذين رُفضت طلباتهم لصحيفة "خليج تايمز" أن الحد الأدنى للراتب يجب أن يكون راتباً أساسياً ولا يشمل البدلات، وعادةً ما تكون حزم التعويضات في الإمارات مزيجاً من الرواتب الأساسية والبدلات مثل السكن والنقل وغيرها.
قالت "نوفيساتو موجيدي"، مديرة مكتب شركة "فراغومين" لخدمات الهجرة في دبي: "لقد تغير شرط الراتب للحصول على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات . سابقاً، كان المتقدمون ضمن مسار "العلماء والمتخصصين"، بحاجة إلى راتب إجمالي لا يقل عن 30 ألف درهم شهرياً، بما في ذلك البدلات. أما الآن، فقد تغير الشرط إلى راتب أساسي قدره 30 ألف درهم شهرياً، دون أي بدلات".
ويعني هذا التغيير أن المحترفين المؤهلين الذين يستوفون الراتب الأدنى البالغ 30 ألف درهم متضمناً حزمة التعويضات الإجمالية لا يمكنهم الحصول على تأشيرة مدتها 10 سنوات.
وأكد أحد موظفي خدمة العملاء في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هذا التطور. وقد تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع الهيئة للحصول على تعليق رسمي.
قال خبير آخر في شؤون الهجرة، "فيروز خان"، مدير العمليات في مركز الأعمال العربي بدبي، إن التأشيرة طويلة الأمد تُمنح فقط للمتقدمين الذين لديهم راتب أساسي قدره 30,000 درهم. وأضاف أن الذين يشغلون مناصب مثل "مدير" و"مدير عام" أو يعملون في مجالات مثل الهندسة والطب يكون الأمر أسهل بالنسبة لهم للحصول على الإقامة.
وفي عام 2022، وسعت الإمارات نطاق برنامج التأشيرة الذهبية الشهير ليشمل المحترفين المهرة في تخصصات مثل الطب والعلوم والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والأعمال والإدارة والتعليم والقانون والثقافة والعلوم الاجتماعية.
ماذا يعني هذا التغيير
وفقاً لنوفيساتو موجيدي، فإن تغيير شرط الراتب الأساسي الأدنى يعني أنه "قد تم رفع المعيار" للمتقدمين للحصول على التأشيرة الذهبية.
وأضافت: "يؤكد هذا المعيار الجديد نية الإمارات في جذب الأفراد ذوي المواهب الاستثنائية والقدرة العالية على الكسب. كما يعني أن المتقدمين الحاليين الذين هم في مرحلة ما قبل الموافقة قد يواجهون صعوبات في الحصول على الموافقة النهائية، وقد يواجه حاملو التأشيرة الذهبية الحاليون صعوبات في تلبية المتطلبات الجديدة عند التجديد، مما قد يؤثر على أهليتهم."
الاستفسارات والمخاوف
وقالت موجيدي أن هناك "زيادة ملحوظة" في الاستفسارات من العملاء بخصوص هذه التغييرات.
وتابعت: "يشعر الكثيرون بالقلق بشأن قدرتهم على تلبية شرط الراتب الأساسي الجديد، وخاصة أولئك الذين كانوا مؤهلين سابقاً بموجب المعايير القديمة من خلال تضمين البدلات. ورداً على ذلك، نقوم بتوجيه العملاء نحو مسارات بديلة للحصول على التأشيرة الذهبية. على سبيل المثال، في دبي، نساعد في تأمين الترشيحات من الجهات الحكومية الرئيسية للأفراد الذين يتمتعون بمهارات أو مؤهلات فريدة."
وبحسب القواعد الحالية، بالإضافة إلى شرط الراتب الأساسي، يجب أن يكون لدى المتقدمين عقد عمل ساري المفعول وتصريح عمل، وأن ينتموا إلى المستوى المهني الأول أو الثاني حسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل أو ما يعادلها في مجالهم، وأن يمتلكوا تصريح ممارسة مهنية لمناصب مثل الأطباء والصيادلة والمعلمين، وأن يكون لديهم تأمين صحي شامل يغطيهم وأفراد أسرهم.