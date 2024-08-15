30 ألف درهم الراتب الأساسي شرط للإقامة الذهبية

قالت "نوفيساتو موجيدي"، مديرة مكتب شركة "فراغومين" لخدمات الهجرة في دبي: "لقد تغير شرط الراتب للحصول على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات . سابقاً، كان المتقدمون ضمن مسار "العلماء والمتخصصين"، بحاجة إلى راتب إجمالي لا يقل عن 30 ألف درهم شهرياً، بما في ذلك البدلات. أما الآن، فقد تغير الشرط إلى راتب أساسي قدره 30 ألف درهم شهرياً، دون أي بدلات".