3 قواعد مرنة لتسهيل الإجراءات على مخالفي التأشيرات

منذ بدء العفو عن التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة في الأول من سبتمبر، تم منح الآلاف من المخالفين تصريحاً أنهى سنوات من القلق أثناء إقامتهم غير القانونية في الإمارات العربية المتحدة. تم التنازل عن الغرامات المتزايدة وتمت إزالة العقوبات، مما أعطى المخالفين فرصة لبدء حياة جديدة إما في الإمارات أو في وطنهم.