2053 فلبينياً مخالفاً طلبوا العفو عن التأشيرة خلال أسبوع
تواصل أكثر من 2000 فلبيني مع البعثات الفلبينية في الإمارات للحصول على المساعدة للاستفادة من برنامج العفو عن التأشيرات لمدة شهرين في أسبوع واحد بعد أن بدأ في الأول من سبتمبر.
وقالت السفارة الفلبينية في أبو ظبي والقنصلية العامة الفلبينية في دبي إن "عدداً كبيراً من المتقدمين قاموا بتجديد جوازات السفر أو استبدالها بجوازات سفر مفقودة كخطوة ضرورية نحو تنظيم إقامتهم".
وتواصل 2053 فلبينياً مع البعثات الفلبينية للاستفادة من مبادرة حكومة الإمارات للتنازل عن العقوبات المفروضة على تجاوز المدة القانونية والهروب.
ويشمل برنامج العفو جميع أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات السياحية والإقامة منتهية الصلاحية. ويمكن لمن ولدوا بدون وثائق الاستفادة من العفو وتصحيح وضعهم.
وأشارت البعثات الفلبينية إلى أن برنامج العفو "يسمح لهم إما بمواصلة عملهم في الإمارات أو العودة إلى وطنهم الفلبين دون مواجهة أي عواقب قانونية"، مضيفة: "وقد تقدم البعض - الذين انفصلوا عن عائلاتهم لفترات طويلة - بطلبات للحصول على وثائق سفر للحصول على تصاريح خروج، وطلبوا دعم العودة إلى الوطن من مكتب العمال المهاجرين الفلبينيين (MWO) وإدارة رعاية العمال في الخارج (Owwa)".
"وعلاوة على ذلك، سعت العديد من الأسر إلى الحصول على الدعم في توثيق أطفالها القاصرين لتسوية وضعهم في الهجرة. وقد أعطى برنامج العفو لهذا العام الأمل للأسر، وخاصة الأطفال، الذين قد يستفيدون من هذه الفرص"، كما أبرزت البعثات الفلبينية.
أول من تم إعادته إلى وطنه
كانت فلبينية من الشارقة من بين أوائل العائدين إلى الفلبين. وتم التنازل عن غرامات تجاوز مدة إقامتها المتراكمة على مدار السنوات الثماني الماضية، مما أتاح لها الفرصة للعودة إلى الفلبين لأول مرة منذ 18 عاماً.
وبالإضافة إلى حصولها على تصريح الخروج دون تكلفة، قالت البعثات الفلبينية إن السلطات "قدمت لها بسخاء تذكرة مجانية إلى الفلبين".
كما قدم مكتب العمالة المهاجرة في دبي مزيدًا من الدعم لها من خلال تقديم مساعدة نقدية والأدوية الأساسية لحالتها الطبية. وعند عودتها إلى الفلبين، سيتم إحالتها إلى مستشفى العمالة المهاجرة لمواصلة العلاج.
وتحدثت صحيفة خليج تايمز في وقت سابق إلى أم فلبينية تدعى "روث"، 46 عاماً، والتي قالت إنه بسبب برنامج العفو، سيحصل طفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا الآن على هوية. وقد أنجبت في المنزل في يوليو 2023. ونظرًا لأنها كانت تقيم بشكل غير قانوني منذ عام 2020، لم تتمكن من التقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد وجواز سفر لطفلها. تتقدم روث وشريكها الآن بطلب للحصول على جواز سفر وتأشيرة لطفلهما.
تحذير من الإحتيال
وفي الوقت نفسه، أصدرت البعثات الفلبينية تذكيراً لمواطنيها بالعمل مباشرة فقط مع السفارة/القنصلية الفلبينية أو السلطات الإماراتية ذات الصلة "لضمان دقة وشرعية المعلومات والخدمات المقدمة".
وأكدت البعثات الفلبينية في بيانها أن "الفلبينيين الراغبين في الاستفادة من برنامج العفو محذرون بشدة من التعامل مع أفراد أو كيانات غير مرخصة. ولم نمنح أي إذن لأي كيان خاص لقبول أو معالجة أو تسريع طلبات جوازات السفر أو أي خدمات قنصلية أخرى نيابة عن المتقدمين".
لمزيد من الاستفسارات أو المساعدة، يمكن الاتصال بسفارة الفلبين في أبوظبي على الرقم (+971) 50 813 7836 أو (+971) 50 443 8003
يمكن الاتصال بالقنصلية العامة الفلبينية في دبي على الرقم (+971) 4 220 7100 أو عبر تطبيق WhatsApp على الرقم (+971) 56 417 7558، أو من خلال قسم مساعدة المواطنين (ATN) على الرقم (+971) 56 501 5756.