2053 فلبينياً مخالفاً طلبوا العفو عن التأشيرة خلال أسبوع

وتحدثت صحيفة خليج تايمز في وقت سابق إلى أم فلبينية تدعى "روث"، 46 عاماً، والتي قالت إنه بسبب برنامج العفو، سيحصل طفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا الآن على هوية. وقد أنجبت في المنزل في يوليو 2023. ونظرًا لأنها كانت تقيم بشكل غير قانوني منذ عام 2020، لم تتمكن من التقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد وجواز سفر لطفلها. تتقدم روث وشريكها الآن بطلب للحصول على جواز سفر وتأشيرة لطفلهما.