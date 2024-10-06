15 أكتوبرموعد معلمي المدارس الخاصة للتقديم على التأشيرة التأشيرة الذهبية
أعلنت دبي، السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول، عن منح الإقامة الذهبية للمعلمين المتميزين الذين ساهموا بشكل كبير في قطاع التعليم الخاص بالإمارة. وأعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، اليوم الأحد، أن طلبات الحصول على الإقامة الذهبية ستفتح في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وسيتم منح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد هذه للمعلمين العاملين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الدولية.
وتكرم هذه المبادرة المعلمين الذين أظهروا التميز والإبداع والالتزام العميق بتشكيل مستقبل دبي من خلال التعليم. وتعكس التأشيرة الذهبية التزام الإمارة بتعزيز المواهب والاستثمار في رأس المال البشري والاحتفال بالمعلمين الذين يلهمون الأجيال القادمة ويمكّنونها.
وقد يكون المعلمون في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي مؤهلون للحصول على التأشيرة الذهبية بناءً على المعايير التالية:
إظهار الإنجازات الأكاديمية الاستثنائية والمساهمات المبتكرة في التعليم.
نجاح مؤكد في رفع جودة التعليم في مؤسساتهم.
خلق تأثير إيجابي وتقدير من المجتمع التعليمي الأوسع.
مساهمات مؤكدة في تحسين نتائج الطلاب، بما في ذلك التقدم الأكاديمي والحصول على المؤهلات المعترف بها.
من يمكنه التقديم؟
مديرو المدارس وقادتها
مديرو مراكز الطفولة المبكرة
الرؤساء الأكاديميون لمؤسسات التعليم العالي
المعلمون (من المدارس ومراكز الرعاية الأولية)
أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل وكبار القادة الإداريين في مؤسسات التعليم العالي
فيما يلي معايير الأهلية لمديري مراكز الرعاية الأولية والمديرين والرؤساء الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي.
المؤهلات (للمؤسسات التعليمية العليا فقط) : يجب أن يكون لديك درجة متقدمة (مثل الدكتوراه، الدكتوراه المهنية، الماجستير) أو مؤهلات مهنية ذات صلة (مثل المحاسب العام، الزمالات المهنية).
تصنيف DSIB (للمديرين فقط):
يجب أن يكون قد تم تحسين تصنيف المدرسة إلى جيد أو أفضل في عمليات التفتيش السنوية لمكتب التفتيش المدرسي في دبي.
يجب أن يتم الحفاظ على هذا التصنيف أو تحسينه بشكل أكبر.
المساهمة في البحث (للمؤسسات التعليمية العليا فقط) : يجب تقديم دليل على المساهمات في البحث، بما في ذلك الأبحاث المنشورة في المجلات ذات السمعة الطيبة، ومنح الأبحاث والتعاون، والتقارير الاستشارية، أو الأعمال الإبداعية/المعارض.
نجاح الطالب: يجب تقديم دليل واضح على تحسن نتائج الطلاب، بما في ذلك التقدم الأكاديمي، ونتائج التخرج.
تأثير القيادة وردود الفعل: ردود فعل إيجابية من الطلاب وأولياء الأمور والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين حول قيادة المدير والبيئة المدرسية بشكل عام.
التقدير والجوائز: يجب أن يكون قد حصل على جائزة تعليمية مرموقة، إما:
يجب أن يكون قد تم تحسين تصنيف المدرسة إلى جيد أو أفضل في عمليات التفتيش السنوية لمكتب التفتيش المدرسي في دبي.
يجب أن يتم الحفاظ على هذا التصنيف أو تحسينه بشكل أكبر
التقدير من خلال المنح أو المسابقات أو الزمالات
دعم مجموعات الطلاب الرئيسية: إظهار تحسينات واضحة وقابلة للقياس في:
يجب أن يتلقى ترشيحاً رسمياً من مجلس إدارة المدرسة، مشيرًا إلى القيادة الاستثنائية وأسباب محددة للترشيح.
ترشيح من مجلس الإدارة: يجب أن يتلقى ترشيحًا رسميًا من مجلس إدارة المدرسة، مع الإشارة إلى القيادة الاستثنائية وأسباب محددة للترشيح.
العمل المجتمعي: إظهار المساهمة الإيجابية للمجتمع الأوسع من خلال المشاريع التعليمية أو الشراكات أو المبادرات الاجتماعية.
معايير الأهلية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس
المعلمون من المدارس والحضانات وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي مؤهلون للحصول على التأشيرة الذهبية بناءً على المعايير التالية:
المؤهلات (للمؤسسات التعليمية العليا فقط): يجب أن يكون لديك درجة متقدمة (مثل الدكتوراه، الدكتوراه المهنية، الماجستير) أو مؤهلات مهنية ذات صلة (مثل المحاسب العام المعتمد، الزمالات المهنية).
التميز المهني:
يجب على المعلم توفير ما يلي:
الترشيح من قبل المدير بموافقة وتصديق مجلس الإدارة
إثبات نجاح الطالب في الاختبارات والتقييمات الداخلية والخارجية
ردود فعل إيجابية من الطلاب وأولياء الأمور وقيادة المدرسة تشير إلى الرضا عن أدائهم التدريسي
يجب على هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي توفير ما يلي:
دليل على المساهمات في البحث، بما في ذلك الأبحاث المنشورة في المجلات ذات السمعة الطيبة، ومنح الأبحاث والتعاون، والتقارير الاستشارية، أو الأعمال الإبداعية/المعارض.
دعم مجموعات الطلاب الرئيسية: يجب على المعلم تقديم دليل على ما يلي:
أثبت نجاحه في تحسين الأداء الأكاديمي للطلبة الإماراتيين
أثبت نجاحه في دعم التطور الأكاديمي والاجتماعي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
التقدير والجوائز: يجب أن يكون قد حصل على جائزة تعليمية مرموقة، إما:
جائزة تعليمية وطنية (مثل جائزة حمدان أو ما شابهها) أو
جائزة تعليمية دولية (على سبيل المثال جائزة المعلم العالمي أو ما شابه ذلك)
التقدير من خلال المنح أو المسابقات أو الزمالات
العمل المجتمعي: يجب أن يكون قد ساهم في مجتمع المدرسة أو المجتمع الأوسع من خلال المبادرات التعليمية أو الاجتماعية.
عملية التقديم
يمكن للمدارس ومراكز الرعاية الأولية ومؤسسات التعليم العالي ترشيح أعضاء هيئة التدريس المؤهلين الذين يستوفون المعايير المذكورة أعلاه.
المستندات المطلوبة
يجب على المرشحين تقديم:
تقارير تقييم المدارس من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية (للمديرين)
شهادات الجوائز
نتائج الاستطلاع وشهادات الطلاب وأولياء الأمور
شهادات الموظفين (للمديرين ومديري ECC والرؤساء الأكاديميين)
دليل على مشاركة المجتمع
توثيق يوضح تحسن نتائج الطلاب
رسائل التوصية والترشيح من مجلس الإدارة
عملية المراجعة
سيتم تقييم الطلبات من قبل لجنة مخصصة
سيتم إرسال توصيات اللجنة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية
ستقوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية بمراجعة وتنسيق مع الجهات ذات الصلة
سيتم إبلاغ المعلمين المؤهلين بالنتيجة الناجحة لطلبهم