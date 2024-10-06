15 أكتوبرموعد معلمي المدارس الخاصة للتقديم على التأشيرة التأشيرة الذهبية

أعلنت دبي، السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول، عن منح الإقامة الذهبية للمعلمين المتميزين الذين ساهموا بشكل كبير في قطاع التعليم الخاص بالإمارة. وأعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، اليوم الأحد، أن طلبات الحصول على الإقامة الذهبية ستفتح في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وسيتم منح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد هذه للمعلمين العاملين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الدولية.

وتكرم هذه المبادرة المعلمين الذين أظهروا التميز والإبداع والالتزام العميق بتشكيل مستقبل دبي من خلال التعليم. وتعكس التأشيرة الذهبية التزام الإمارة بتعزيز المواهب والاستثمار في رأس المال البشري والاحتفال بالمعلمين الذين يلهمون الأجيال القادمة ويمكّنونها.