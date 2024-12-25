وافد فلبيني مشلول يحلم بــ"العفو" لرؤية وطنه بعد 31 عاماً
يعيش رجل فلبيني يبلغ من العمر 69 عاماً في الشارقة، مشلول ويكافح من أجل تلبية احتياجاته، ويتمسك بالأمل في أن يسمح له برنامج العفو عن التأشيرات الجاري تنفيذه في الإمارات العربية المتحدة أخيراَ بالعودة إلى وطنه بعد 31 عاماً.
واجه "إرنستو أرنيل توات"، الذي كان في يوم من الأيام طاهٍ ورجل أعمال ناجحاً، سلسلة متواصلة من الانتكاسات منذ أن غير حادث مأساوي في عام 2006 مسار حياته.
كان إرنستو، الذي عمل طاهياً في فندق "رامادا" الذي هُدم الآن في بر دبي، قد ترك وظيفته لبدء مشروع غذائي يقدم خدماته للمجتمع الفلبيني. ومع ذلك، اتخذت حياته منعطفًا مدمرًا في 23 مايو 2006، عندما صدمت سيارته أحد المارة في منطقة النهدة بالشارقة. كان الضحية، وهو رجل باكستاني، يعبر الطريق في مكان غير مخصص. أثار الحادث سلسلة من الأحداث التي أدت إلى سنوات من الصراعات المالية والقانونية لإرنستو وعائلته.
وفي أعقاب الحادث، حُكم على إرنستو بالسجن لأكثر من عام وأُمر بدفع دية قدرها 203 آلاف درهم لأسرة الضحية. وفي ظل الموارد المحدودة، بدأ إرنستو وزوجته تيريزا في سداد الأقساط في محاولة للحفاظ على استمرار أعمالهما في مجال الأغذية.
وتظهر سجلات المحكمة أن إرنستو دفع 110 آلاف درهم حتى الآن، ليتبقى في رصيد مبلغاً قدره 93 ألف درهم. ومع ذلك، انهارت أعمالهم في عام 2015، مما أجبر الأسرة على ترك منزلها وتوقف تعليم ابنتهم تينا. ومع تفاقم محنتهم المالية، تدهورت صحة إرنستو، مما أدى إلى إصابته بالشلل التام في الجانب الأيمن من جسده، وعدم قدرته على العمل.
في سنة 2014، أغلقت المحكمة الاتحادية في الشارقة القضية بعد أن تراجعت عائلة الضحية عن الحكم . لكن إعفاء إرنستو لم يستمر طويلاً، فعندما طلب العفو في سنة 2018، رفض مسؤولو الهجرة طلبه، مشيرين إلى حظر السفر بسبب عدم سداد الدية المتبقية.
يعيش إيرنستو وتيريزا الآن في شقة متواضعة في منطقة اليرموك بالشارقة، ويعتمدان على دخل ابنتهما تينا المتواضع في معيشتهما. وتدعم تينا، التي ولدت ونشأت في الإمارات العربية المتحدة، والديها على الرغم من معاناتها من الربو المزمن ومشاكلها الصحية الخاصة.
شاهد الفيديو أدناه:
"أريد فقط فرصة ثانية"
وقال إرنستو وهو يبكي خلال مقابلة مع صحيفة خليج تايمز: "كل ما أريده هو العودة إلى الوطن. لم أر بلدي منذ 35 عامًا".
وصل إرنستو إلى الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في عام 1986 ولم يعد إلى الفلبين إلا مرة واحدة في عام 1993، عندما كانت تينا تبلغ من العمر ستة أشهر فقط. وقال إرنستو: "جئت إلى هنا، ووقعت في حب البلاد، وانغمست في العمل. لقد زرنا منزلي مرة واحدة، ولكن بعد ذلك لم يحدث ذلك أبدًا. والآن أنا عالق هنا".
وفي حديثه عن الحادث المأساوي الذي غيّر حياته، أضاف إرنستو: "لقد حملت وطأة هذا الحادث كل يوم من أيام حياتي. لقد كانت مأساة، وأنا حزين للغاية على الأرواح التي فقدت. لا يمر يوم دون أن أفكر في الأمر. لكنني عانيت أيضًا. لقد فقدت كل شيء - صحتي وسبل عيشي ومستقبلي".
"أريد فقط فرصة ثانية"، تابع إرنستو. "لا توجد طريقة لأتمكن من جمع الكثير من المال عندما لا يكون لدي دخل، ووضع إقامتي غير منظم. ليس لدي حتى جواز سفر؛ إنه عالق في المحكمة. أقضي أيامي في السرير، غير قادر على الحركة، أفكر في الحياة التي فقدتها والأشخاص الذين لم أرهم منذ عقود".
العودة إلى الفلبين هو الخيار الأفضل
أعربت زوجته تيريزا عن مخاوفها بشأن حالتهما الهشة. وقالت: "أخشى التفكير في ما قد يحدث إذا احتاج أي منا إلى دخول المستشفى في حالة طارئة. في الوطن، لدينا على الأقل بعض نظام الدعم. هنا، أصبحنا عبئًا على ابنتنا. إنها تعمل بجد لدعمنا، لكن هذا يؤثر عليها سلبًا. تعاني من الربو المزمن وتعيش في هذه الظروف المزرية معنا، وغالبًا ما تعطي الأولوية لاحتياجاتنا على أدويتها الخاصة".
وأضافت تينا، وهي تتأمل معاناة الأسرة: "كنت طفلة صغيرة عندما وقع الحادث. وأدرك تمامًا ما كان يحدث. لقد شعرت بالغضب عندما طُرِدنا من المنزل وعندما اضطررت إلى التوقف عن دراستي بعد المدرسة الثانوية. ولكن الآن، أدركت ما حدث".
ورغم أن الأسرة تلقت بعض المساعدة من مجتمع الكنيسة المحلي، إلا أن تينا اعترفت بأن هذا ليس كافياً. "لقد ساعدتنا الكنيسة من وقت لآخر، وأنا ممتنة لذلك. لكننا بحاجة إلى حل طويل الأمد. وبقدر ما قد يكون فراق والدي مؤلمًا، فأنا أعلم أن العودة إلى الفلبين هي الخيار الأفضل لهما. إنهما يستحقان فرصة العيش بكرامة وسلام".
تم تمديد برنامج العفو عن التأشيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي كان متاحًا في البداية من 1 سبتمبر إلى 31 أكتوبر، حتى 31 ديسمبر 2024. وبالنسبة لإرنستو وعائلته، فإن هذا التمديد يمنحهم بصيصًا من الأمل، ولكن الوقت وحده هو الذي سيخبرنا ما إذا كان بإمكانهم العودة أخيرًا إلى ديارهم بعد سنوات عديدة من المشقة.