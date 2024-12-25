وافد فلبيني مشلول يحلم بــ"العفو" لرؤية وطنه بعد 31 عاماً

يعيش رجل فلبيني يبلغ من العمر 69 عاماً في الشارقة، مشلول ويكافح من أجل تلبية احتياجاته، ويتمسك بالأمل في أن يسمح له برنامج العفو عن التأشيرات الجاري تنفيذه في الإمارات العربية المتحدة أخيراَ بالعودة إلى وطنه بعد 31 عاماً.

واجه "إرنستو أرنيل توات"، الذي كان في يوم من الأيام طاهٍ ورجل أعمال ناجحاً، سلسلة متواصلة من الانتكاسات منذ أن غير حادث مأساوي في عام 2006 مسار حياته.