موجة من الاستفسارات تسبق بدء العفو عن المخالفين

وفي شرح لبعض التفاصيل حول عملية العفو، قال شهاب الدين إن المقيم المخالف يمكنه تقديم وثائقه إلى السلطات، وسيقومون بتسليمها إلى مركز "آمر". وبمجرد موافقة السلطات على الطلب، سيتم إصدار تصريح خروج للمقيم غير الشرعي وسيكون لديه 14 يوماً لمغادرة البلاد.