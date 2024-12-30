منصة التأشيرة الإلكترونية التايلندية للمقيمين تبدأ في يناير

ولن يحتاج مقدم الطلب بعد الآن إلى تقديم جواز سفره والمستندات الداعمة الأصلية شخصياً إلى السفارة الملكية التايلندية في أبوظبي. ومع ذلك، أثناء عملية مراجعة التأشيرة الإلكترونية، يحق للسفارة طلب مستندات إضافية و/أو مقابلة شخصية مع مقدم الطلب في السفارة في أبوظبي، إذا لزم الأمر.