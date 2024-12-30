منصة التأشيرة الإلكترونية التايلندية للمقيمين تبدأ في يناير
يجب على المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى تايلاند التقدم عبر منصة التأشيرة الإلكترونية الجديدة اعتباراً من 1 يناير 2025، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً.
ولن يُطلب من المتقدمين بعد الآن تقديم جوازات السفر والمستندات الداعمة الأصلية شخصياً في السفارة الملكية التايلندية في أبوظبي أو القنصلية الملكية التايلندية العامة في دبي، وفقاً لإشعار أصدرته السفارة.
أولاً، يجب على مقدم الطلب إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التايلندية، وبعد ملء نموذج الطلب وتحميل المستندات اللازمة، يتم دفع رسوم التأشيرة عبر الموقع، وسيتم إرسال الإيصال إلى البريد الإلكتروني المسجل.
ومن الضروري التأكد من دقة وتهجئة جميع المعلومات، حيث أن الأخطاء أو التناقضات قد تؤدي إلى رفض الطلب.
أثناء عملية مراجعة التأشيرة الإلكترونية، يحق للسفارة طلب مستندات إضافية أو مقابلة شخصية مع مقدم الطلب إذا لزم الأمر.
وبعد الموافقة على طلب التأشيرة الإلكترونية، سيتم إرسال بريد إلكتروني تأكيدي إلى مقدم الطلب. يجب على مقدم الطلب طباعة نسخة من هذا البريد الإلكتروني لعرضها على مسؤولي المغادرة وشركات الطيران وكذلك مسؤولي الهجرة في تايلاند.
آخر يوم لتقديم طلبات التأشيرة شخصياً في السفارة في أبوظبي هو 24 ديسمبر، ليتم استلامها في 26 ديسمبر 2024.
واعتباراً من الأربعاء 1 يناير 2025، الساعة 07.00 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، يجب على المواطن الأجنبي المقيم في الإمارات العربية المتحدة والذي يرغب في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة تايلندية التقدم وتقديم طلبه من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية الجديدة عبر الإنترنت على https://www.thaievisa.go.th.
ولن يحتاج مقدم الطلب بعد الآن إلى تقديم جواز سفره والمستندات الداعمة الأصلية شخصياً إلى السفارة الملكية التايلندية في أبوظبي. ومع ذلك، أثناء عملية مراجعة التأشيرة الإلكترونية، يحق للسفارة طلب مستندات إضافية و/أو مقابلة شخصية مع مقدم الطلب في السفارة في أبوظبي، إذا لزم الأمر.
وبعد الموافقة على طلب التأشيرة الإلكترونية، سيتم إرسال بريد إلكتروني تأكيدي إلى مقدّم الطلب. يرجى من مقدم الطلب طباعة نسخة من بريد التأكيد الإلكتروني لتقديمها إلى شركة الطيران في ميناء المغادرة وإلى مسؤولي الهجرة التايلنديين في تايلاند. يرجى الاطلاع على الإرشادات المرفقة للحصول على معلومات إضافية.
وسيكون آخر يوم لتقديم طلبات التأشيرة شخصياً في السفارة الملكية التايلاندية في أبوظبي هو الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 (للاستلام يوم الخميس 26 ديسمبر 2024).