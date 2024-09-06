مكتب مساعدة للمخالفين للبنغاليين في مركز العوير

أنشأت قنصلية بنغلاديش في دبي مكتب مساعدة للمواطنين البنغاليين الساعين للحصول على العفو في مركز العوير.

وجاء في بيان أصدرته القنصلية يوم الخميس أن القنصل العام جمال حسين التقى الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وتفقد مختلف الخدمات المقدمة للراغبين في العفو في مركز الهجرة بالعوير.