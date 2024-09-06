مكتب مساعدة للمخالفين للبنغاليين في مركز العوير
أنشأت قنصلية بنغلاديش في دبي مكتب مساعدة للمواطنين البنغاليين الساعين للحصول على العفو في مركز العوير.
وجاء في بيان أصدرته القنصلية يوم الخميس أن القنصل العام جمال حسين التقى الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وتفقد مختلف الخدمات المقدمة للراغبين في العفو في مركز الهجرة بالعوير.
وعبّر حسين عن شكره للمري على التسهيلات والخدمات التي قدمتها دائرة الهجرة في دبي لطالبي العفو.
ودعا الفريق المري المغتربين البنغاليين إلى استغلال فرصة العفو في أقرب وقت ممكن دون تأخير، ونصحهم بإحضار الوثائق اللازمة عند التوجه للاستفادة من العفو.
كما قام مستشار بنغلاديش للشؤون العمالية محمد عبد السلام، ومستشار الجوازات والتأشيرات محمد كازي فيصل، ورئيس السفارة أشفق حسين، والسكرتير الأول للصحافة عارف الرحمن بزيارة مكتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير.
وزار مسؤولو القنصلية "مكتب مساعدة بنغلاديش" الذي أنشأته القنصلية العامة وتحدثوا إلى طالبي الخدمة. يقدم المكتب النصائح والإرشادات للراغبين في العفو.
كما التقى جمال حسين بأعضاء من 18 منظمة تقدم وظائف مباشرة في مركز العوير وتبادل الآراء مع ممثلي الشركات حول فرص العمل للباحثين عن وظائف من بنغلاديش.