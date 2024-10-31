مراكز الهجرة بالإمارات تعج بالمخالفين في آخر أيام العفو

وقال: إنه يفضّلُ المغادرة والعودة بدلاً من المخاطرة بدفع غرامات. وأضاف: "أعتقد أنه إذا لم أحصلْ على تصريح الخروج اليوم، فسوف تُفرض علي غرامات جديدة لتجاوز مدّة الإقامة غداً، لا أريد المخاطرة، لذلك سأغادر ثم أعود عندما تأتي الموافقة على التأشيرة".

وبحسب شهود عيان، شهد مركز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ازدحاماً كبيراً خلال الأيّام الثلاثة الماضية، ومع أنّ توقيت المركز هو من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً، إلا أنّ المُنشأةَ كانت مفتوحةً يوم الأربعاء حتى الساعة 9:30 مساءً لتلبية الازدحام، وفي يوم الخميس جاء بعضُ الأشخاص في وقتٍ مبكّرٍ يصل إلى الساعة 6 صباحاً.

وقال رجلٌ لم يشأْ ذِكرَ اسمِه: إنه انتظر حتى اللحظةِ الأخيرةِ على أمل الحصول على وظيفة.

وقال المغترب الباكستاني البالغ من العمر 47 عاماً: "أعيش في الإمارات العربية المتّحدة منذُ عشرِ سنوات، وفي عام 2022 انضممت إلى شركة جديدة في وظيفة بائع، ولكنّ تم إغلاق الشّركة، واحتجزوا جواز سفري ثم حصلت على غرامات بسبب تجاوز مدّة الإقامة، لذلك لم أتمكّن من المغادرة، ومنذ الإعلان عن العفو كنت أحاول الحصول على وظيفة. بالأمس أجريتُ مقابلةً، لكنّ ذلك لم يتحقق أيضاً، والآن ليس لديَّ خيارٌ سوى المغادرة. آمل أن أعود وأبحث عن وظيفة مرّةً أُخرى ".