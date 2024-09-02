مخالفة فلبينية تتعرض للاحتيال بآلاف الدراهم وتحذر الآخرين

على الرغم من عدم عودتها إلى وطنها منذ ست سنوات، تأمل الوافدة في العثور على وظيفة تمكنها من البقاء في الإمارات. وقالت: "أنا أم عزباء لطفلين، ابنتي البالغة من العمر 22 عاماً تدرس في الكلية، وابني يبلغ من العمر 17 عاماً. وفي آخر مرة تحدثت معهما فيها، أخبرتهما عن برنامج العفو ووذكرت لهما احتمالية العودة إلى المنزل إذا لم أجد عملاً. وطمأنوني قائلين أنه في أسوأ الأحوال، سيتوقفان عن دراستهما لأننا لن نتمكن من تحمل تكاليفها. لكنني كنت قد قطعت وعداً لوالدتي قبل وفاتها بأنني سأضمن إكمال أطفالي لتعليمهم. لذا، فأنا لست مستعدة للاستسلام بعد".

وقالت أنها عملت في السابق كخادمة منزلية، وأُجبرت على أن تصبح مقيمة غير شرعية بعد أن رفض صاحب عملها السماح لها بالعودة إلى وطنها.