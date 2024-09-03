محمد يعود إلى وطنه بعد العفو : لقاء طال انتظاره مع ابنته
عندما جاء المغترب الهندي محمد إلى دبي قبل أكثر من عام، كان يأمل في جمع ما يكفي من المال لبناء منزل في مسقط رأسه. ومع ذلك، فإن سلسلة من الظروف جعلته مقيماً غير قانوني في البلاد. الآن، لديه تصريح خروج وسيعود إلى وطنه يوم الثلاثاء لرؤية ابنته التي لم يقابلها أبدًا.
وقال محمد في حديثه لصحيفة خليج تايمز : "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي. لقد حصلت على تصريح الخروج يوم الاثنين وحجزت تذكرتي ليوم الثلاثاء. الشيء الوحيد الذي أريد القيام به هو حمل ابنتي بين ذراعي وشم رائحتها. كانت زوجتي حاملاً عندما غادرت الهند والآن ابنتي تبلغ من العمر عاماً واحدًا. لم أرها إلا من خلال شاشة. لقد فاتني خطواتها الأولى، وتقلبها الأول، وكل شيء".
محمد هو أحد المستفيدين من العفو الذي أعلنته حكومة الإمارات العربية المتحدة لمدة شهرين والذي يمنح الآلاف من المقيمين غير الشرعيين فرصة لتسوية وضعهم. حاليًا، يمكن لأولئك الذين يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد اختيار المغادرة دون أي عقوبات أو تحويل تأشيراتهم إلى تأشيرة إقامة إذا تم توظيفهم.
خدعه صديق
بعد العمل في دبي لأكثر من 10 سنوات، كان عرض أحد الأصدقاء هو الذي جعل محمد يعود إلى الإمارات العربية المتحدة. قال: "لقد أقرضته بعض المال قبل المغادرة ووعدني بأن يجعلني شريكًا في شركة كان قد بدأها. عندما أتيت لأول مرة، فهمت أن الشركة كانت تعاني من صعوبات وذهبت لإجراء مقابلة عمل. قبل يومين من انتهاء صلاحية تأشيرتي، تمكنت من العثور على وظيفة لكنه أصر على أن أنضم إليه وأن أكون جزءاً من شركته لأنه كان يعلم أنني أريد شراء أرض".
ولكن سرعان ما واجهت الشركة مشاكل مالية، وفرضت عليها غرامة باهظة بسبب تجاوزها مدة إقامتها. وقال محمد: "عملت بلا كلل لصالح الشركة لأكثر من ثمانية أشهر. كنت أعلم أن الأمور لن تسير على النحو المخطط له، ولكن لم أتوقع أن تسير الأمور على هذا النحو السيئ. وكان الجزء الأصعب عندما حظر صديقي رقمي. كان صديق طفولتي وأعلم أنه كان حسن النية، ولكن الأمور انتهت على هذا النحو. وعندما أُعلن عن العفو، شعرت وكأن حجراً كبيراً قد أزيح من صدري".
سعيد بالعودة إلى المنزل
كانت المغتربة الفلبينية "إيه سي" تعمل نادلة في إحدى الشركات عندما فر صاحبها من البلاد. وقالت: "لم أقم في البلاد سوى عام واحد ولم يكن لدي أي فكرة عما يجب أن أفعله. في البداية بقيت مع عدد قليل من الأصدقاء وقمت ببعض الوظائف الغريبة، لكنني كنت أعلم أنني لا أستطيع الاستمرار. في أغسطس/آب، تقدمت بطلب إلى مكتب الهجرة من خلال مركز طباعة لتخفيض غراماتي حتى أتمكن من العودة إلى المنزل، لكنني لم أتلق ردًا. وبعد بضعة أيام، سمعت عن العفو".
وبما أنها كانت تحمل جميع وثائقها، تمكنت"إيه سي" من الحصول على تصريح الخروج الخاص بها من خلال مركز"آمر" يوم الاثنين. وقالت: "لقد حجزت تذكرتي إلى مانيلا في 14 سبتمبر/أيلول حيث لدي أسبوعان للمغادرة. أنا ممتنة للغاية لأنني أستطيع العودة إلى المنزل ورؤية عائلتي. لم أرهم منذ ما يقرب من عامين. ومع ذلك، قبل الذهاب، أحضر مقابلات عمل على أمل أن أتمكن من تأمين وظيفة للعودة. آمل وأدعو أن يحدث ذلك".