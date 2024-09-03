محمد يعود إلى وطنه بعد العفو : لقاء طال انتظاره مع ابنته

بعد العمل في دبي لأكثر من 10 سنوات، كان عرض أحد الأصدقاء هو الذي جعل محمد يعود إلى الإمارات العربية المتحدة. قال: "لقد أقرضته بعض المال قبل المغادرة ووعدني بأن يجعلني شريكًا في شركة كان قد بدأها. عندما أتيت لأول مرة، فهمت أن الشركة كانت تعاني من صعوبات وذهبت لإجراء مقابلة عمل. قبل يومين من انتهاء صلاحية تأشيرتي، تمكنت من العثور على وظيفة لكنه أصر على أن أنضم إليه وأن أكون جزءاً من شركته لأنه كان يعلم أنني أريد شراء أرض".