لا وجود لتأشيرة إقامة مستقلة لمدة عام في الإمارات

في عام 2021، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على نظام تأشيرة العمل عن بعد لتمكين الموظفين من جميع أنحاء العالم من العيش والعمل في الدولة. ومنذ ذلك الحين، شجع هذا النظام العديد من العاملين عن بعد من جميع أنحاء العالم على إنشاء قاعدة لهم في الإمارات العربية المتحدة. يجب على الراغبين في التقدم للحصول على هذه التأشيرة تقديم دليل على أنهم يعملون عن بعد لصالح منظمة خارج الإمارات العربية المتحدة وأنهم يكسبون راتباً شهرياً قدره 3500 دولار أو ما يعادله بعملة أخرى.