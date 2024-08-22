لا وجود لتأشيرة إقامة مستقلة لمدة عام في الإمارات
نفى خبراء الهجرة ووكلاء مراكز الطباعة ادعاءات بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الإمارات أطلقت "تأشيرة إقامة مستقلة لمدة عام" من شأنها أن تسمح لحامليها بالعيش والعمل في البلاد والتبديل بين الوظائف بسهولة.
وقال "داود كيه كيه سي" من شركة"مولتي هاندز" Multy Hands لخدمات رجال الأعمال: "إن ما يتم الترويج له باعتباره تأشيرة إقامة لمدة عام هو تأشيرة العمل الافتراضية التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة للسماح لأولئك الذين يعملون عن بُعد بالإقامة في الدولة". "يتطلب هذا من الشخص تقديم دليل على أنه يعمل عن بُعد لصالح منظمة خارج الإمارات وأن لديه دخلاً شهرياً يبلغ حوالي 13000 درهم".
وفي وقت سابق، نشر بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا فيها أن أي شخص قادم إلى الإمارات يمكنه الحصول على تأشيرة إقامة لمدة عام واحد بمجرد إظهار جواز سفره. وأعلنوا أن هذا من شأنه أن يمنح الباحثين عن عمل حرية العمل كعاملين مستقلين وتغيير الوظائف بسهولة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة شركة. وقال داود: "يتم طرح مثل هذه الإعلانات الكاذبة من قبل مراكز الطباعة وشركات التأشيرات عديمة الضمير ".
"تم رفضه"
وقال خبراء آخرون إن بعض الأشخاص الذين حصلوا على ما يسمى بـ «تأشيرات الإقامة لمدة عام» لم يتمكنوا من دخول الإمارات.
وقال نوشاد حسن من مركز الهند للأعمال: "أحد الأشخاص دفع لمركز طباعة احتيالي للحصول على تأشيرة عمل عن بعد لمدة عام باستخدام وثائق مزورة ولم يسمح له بدخول البلاد".
وتمكن مسؤولو الهجرة من اكتشاف أن الوثائق مزورة وعندما هبط الشخص في الإمارات العربية المتحدة قادماً من الهند، تم إعادته على نفس الرحلة.
وقال نوشاد إن مثل هذه الحوادث قد يكون لها عواقب طويلة الأمد. وأضاف: "يلجأ الناس إلى مثل هذه التأشيرات لأنهم يريدون القدوم والعمل في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فإن تقديم وثائق مزورة والوقوع في قبضة السلطات قد يفسد فرصهم في دخول البلاد".
شرح تأشيرات العمل عن بعد
في عام 2021، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على نظام تأشيرة العمل عن بعد لتمكين الموظفين من جميع أنحاء العالم من العيش والعمل في الدولة. ومنذ ذلك الحين، شجع هذا النظام العديد من العاملين عن بعد من جميع أنحاء العالم على إنشاء قاعدة لهم في الإمارات العربية المتحدة. يجب على الراغبين في التقدم للحصول على هذه التأشيرة تقديم دليل على أنهم يعملون عن بعد لصالح منظمة خارج الإمارات العربية المتحدة وأنهم يكسبون راتباً شهرياً قدره 3500 دولار أو ما يعادله بعملة أخرى.
ويصدر برنامج العمل الافتراضي في دبي أيضاً تأشيرات للعاملين عن بُعد ورواد الأعمال للعيش في الإمارة. ويتعين على العاملين عن بُعد تقديم إثبات التوظيف، وكسب راتب لا يقل عن 5000 دولار (حوالي 18000 درهم إماراتي) شهرياً، وتقديم شهادة الراتب للشهر السابق وكشوف الحسابات المصرفية للأشهر الثلاثة السابقة.
يجب على أصحاب الشركات تقديم إثبات ملكية الشركة لمدة عام أو أكثر، ومتوسط دخل شهري قدره 5000 دولار شهرياً، وتقديم كشوف حساب بنكية للشركة للأشهر الثلاثة السابقة.