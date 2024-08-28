لا حظر ولا غرامات على خروج المخالفين لتأشيرة الإقامة

وسيكون هذا هو برنامج العفو الرابع الذي تنفذه حكومة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007. وكان آخر برنامج منذ 6 سنوات. وبدأ في الأول من أغسطس/آب 2018، وكان من المفترض أن يستمر لمدة 90 يوماً فقط حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لكن الحكومة الاتحادية مددت برنامج العفو لمدة شهرين آخرين حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام للسماح لمزيد من المخالفين لقوانين الإقامة بتصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون عقوبات.