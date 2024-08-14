لا حظر على المخالفين بعد تسوية أوضاعهم في الإمارات

سيحصل المخالفون لتأشيرات الإقامة في الدولة على بداية جديدة مع بدأ برنامج العفو في الأول من سبتمبر، وسيتمكنون من تسوية أوضاعهم والعودة إلى أوطانهم دون الحاجة إلى دفع الغرامات - ولكن هل سيتم حظرهم أم سيستطيعون العودة إلى دولة الإمارات ؟