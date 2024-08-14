لا حظر على المخالفين بعد تسوية أوضاعهم في الإمارات
سيحصل المخالفون لتأشيرات الإقامة في الدولة على بداية جديدة مع بدأ برنامج العفو في الأول من سبتمبر، وسيتمكنون من تسوية أوضاعهم والعودة إلى أوطانهم دون الحاجة إلى دفع الغرامات - ولكن هل سيتم حظرهم أم سيستطيعون العودة إلى دولة الإمارات ؟
ومن المتوقع أن تقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتفصيل الإجراءات والعمليات المتعلقة بفترة السماح الممتدة لشهرين للمخالفين.
وشجع مستشارو الهجرة والأخصائيون الاجتماعيون المقيمين غير الشرعيين على الاستفادة من العفو - مؤكدين أنه بمجرد تسوية وضعهم، فلن يواجهوا أي حظر.
وقال مستشار الهجرة علي سعيد الكعبي لصحيفة خليج تايمز: "لن يواجه أي شخص حظراً ويمكنه العودة إلى الإمارات العربية المتحدة في أي وقت يريده بعد تسوية وضع تأشيرته".
وأضاف: "سيسمح هذا البرنامج الذي تنفذه السلطات الإماراتية للمخالفين بتجنب الغرامات وضمان قدرتهم على العودة إلى الدولة في المستقبل دون قيود."
كيفية تسهيل عملية العودة
وقال الكعبي ننصح طالبي العفو الراغبين في العودة إلى البلاد بالحصول على تأشيرة إقامة أو خطاب عرض عمل من شركة إماراتية قبل السفر.
وأضاف أنه "بمجرد أن يتمكن المقيم المتجاوز مدة إقامته من تسوية وضع تأشيرته، فمن المستحسن أن يحصل على تصريح إقامة قبل مغادرة البلاد، وهذا من شأنه أن يجعل عملية عودته أكثر سلاسة".
اطلع "نيسار ثالانجارا"، رئيس الجمعية الهندية في الشارقة، على مزيد من التفاصيل حول مخطط العفو بعد اجتماعه مع الدكتور عمر العويس واللواء عظيم السويدي من الهيئة.
وقال "نيسار ثالانجارا" إن المسؤولين أكدوا أن المخالفين لتأشيرات الإقامة لن يواجهوا أي حظر ويمكنهم العودة إلى الإمارات في أي وقت. وقال: "خلال العفو الأخير الذي أصدرته حكومة الإمارات العربية المتحدة واجه المخالفون حظراً لمدة زمنية معينة".
لا خيام هذه المرة
وأوضح الأخصائي الاجتماعي أيضاً أنه هذه المرة لن تكون هناك خيام أو أنشطة مخصصة في مكاتب الهجرة.
وأضاف "نيسار ثالانجارا": "سيتم التعامل مع كل شيء في مراكز الطباعة المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مما يجعل العملية أسهل وأكثر ملاءمة للمستخدمين مقارنة بالعفو الأخير".
وأضاف أنه "يمكن للمخالفين التوجه إلى مراكز الطباعة المعتمدة اعتباراً من الأول من سبتمبر لاستيفاء طلباتهم وتقديمها".
حملات التوعية
ولضمان وصول كامل المعلومات بشأن العفو إلى الجميع، تنفذ الجمعية الهندية في الشارقة حملات توعية.
قال "نيسار ثالانجارا": "لم يكن العديد من المخالفين على علم بالمبادرة خلال العفو الأخير، وتقطعت بهم السبل في البلاد لسنوات. إن رفع مستوى الوعي أمر بالغ الأهمية لضمان قدرة هؤلاء الأفراد على الاستفادة بأفضل شكل من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم".
ستقوم الجمعية بإنشاء مكان مخصص في مكتبها لتقديم المشورة حول كيفية إنهاء الإقامة غير القانونية وسيكون مكتب المساعدة مفتوحاً من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً يومياً طوال فترة العفو.