عائلة هندية تأمل في بداية جديدة بعد سنوات من المخالفة

وما تلا ذلك كان سلسلة من المصائب. تقول: "اتصل بنا موظفان في وكالة التأجير وقالا إنهما سيساعداننا في الحصول على مساعدة مالية من منظمة اجتماعية هنا. طلبا منا دفع 4000 درهم مقابل ذلك. لم يكن لدينا حتى المال لتناول الطعام، فكيف يمكننا تحمل هذا المبلغ من المال؟ طلبا منا الاقتراض من أصدقائنا، وقالا إن المنظمة الاجتماعية ستدفع لنا 30 ألف درهم ويمكننا سداد المبلغ من ذلك المبلغ".