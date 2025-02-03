ضبط 6 آلاف مخالف للإقامة بعد انتهاء مهلة العفو

وكان من المقرر في الأصل أن ينتهي البرنامج، الذي بدأ في الأول من سبتمبر/أيلول، في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول. ثم أعلن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن تمديده لمدة شهرين آخرين، على أن ينتهي الموعد النهائي الجديد في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2024.