ضبط 6 آلاف مخالف للإقامة بعد انتهاء مهلة العفو
ألقت السلطات الإماراتية القبض على أكثر من 6 آلاف من المخالفين لقوانين الإقامة خلال حملات التفتيش التي نفذت بعد انتهاء مهلة العفو في 31 ديسمبر الماضي. وقال مسؤول رفيع المستوى يوم الاثنين إن السلطات في الإمارات نفذت أكثر من 270 حملة تفتيشية.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ: "إن حملات التفتيش ستستمر، لذا ننصح الجمهور بعدم الاستخفاف بمثل هذه المخالفات أو المخالفين".
وكان من المقرر في الأصل أن ينتهي البرنامج، الذي بدأ في الأول من سبتمبر/أيلول، في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول. ثم أعلن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن تمديده لمدة شهرين آخرين، على أن ينتهي الموعد النهائي الجديد في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2024.
قبيل انتهاء مهلة العفو عن التأشيرات، حثت السلطات المقيمين غير الشرعيين على الاستفادة منها قبل انتهائها.
كما تم تحذير المقيمين غير الشرعيين من تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين الذين لا يستغلون مهلة العفو.
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