دبي: خط ساخن لخدمة المخالفين من القنصلية الهندية

وبحسب البيان، فإن هذه المكاتب ستعمل اعتبارًا من 2 سبتمبر 2024، على أن تكون ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً، ويمكن للمتقدمين استلام شهاداتهم من القنصلية بين الساعة 2 ظهرًا و4 عصرًا في اليوم التالي لتقديم طلباتهم.