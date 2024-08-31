دبي: خط ساخن لخدمة المخالفين من القنصلية الهندية
مع إطلاق حكومة الإمارات العربية المتحدة برنامج العفو لمدة شهرين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 1 سبتمبر، أطلقت القنصلية العامة للهند في دبي إجراءات عدة وأرقام الخط الساخن لمساعدة المواطنين الهنود الذين تجاوزوا مدة إقامتهم في البلاد.
وفي بيان أصدرته القنصلية الهندية في دبي، قالت القنصلية إن "القنصلية تقدم شهادات الطوارئ مجانًا للمغادرين الراغبين في العودة إلى الهند". وتم إنشاء مكاتب لتسهيل الإجراءات في القنصلية العامة للهند في دبي وفي مركز الهجرة في العوير.
وبحسب البيان، فإن هذه المكاتب ستعمل اعتبارًا من 2 سبتمبر 2024، على أن تكون ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً، ويمكن للمتقدمين استلام شهاداتهم من القنصلية بين الساعة 2 ظهرًا و4 عصرًا في اليوم التالي لتقديم طلباتهم.
وذكر البيان أن المخالفين الذين يريدون تسوية وضع إقامتهم وجوازات السفر قصيرة الصلاحية متاحة من خلال مراكز BLS في دبي والإمارات الشمالية. وستقبل هذه المراكز المتقدمين دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق. بالإضافة إلى ذلك، ستظل مراكز BLS مفتوحة في جميع أيام الأحد من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً طوال فترة العفو لاستيعاب المتقدمين.
ولضمان حصول المواطنين الهنود على المعلومات والمساعدة اللازمة، وفرت القنصلية خط مساعدة مخصص على الرقم 050-9433111، والذي يعمل من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً، وخط المساعدة PBSK على الرقم 800-46342، والذي يتوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمزيد من الاستفسارات.
وأعلنت السفارة الهندية في أبو ظبي أيضًا، الخميس، عن عدة إجراءات لصالح المغتربين الهنود.