دبي: توقف خدمات العفو الأحد بمناسبة المولد النبوي

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الجمعة، أنها ستعطل أعمالها يوم الأحد 15 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى الاستفادة من الفترة المتاحة قبل الموعد النهائي.

وقالت الهيئة إن الخدمات ستستأنف بعد العطلة الرسمية يوم الاثنين 16 سبتمبر في مركز تسوية الأوضاع بالعوير من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً طوال الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 12 ظهراً ومن الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، وفي 86 مركز آمر في دبي حسب ساعات العمل.