دبي: توفير ماء جوز الهند والفواكه مجاناً للمخالفين

ونحث أعضاء المجتمع على المساهمة بأي طريقة ممكنة، سواء من خلال التبرعات أو التطوع أو نشر الكلمة حول هذه الجهود الخيرية. وقال فيصل: "تشتهر مدينتنا بالرفاهية، ولكن يجب أن تُعرف أيضاً بكرمها ورعايتها للجميع، بغض النظر عن ظروفهم". "نريد أن نكون قدوة ونشجع الآخرين على التقدم والمساعدة. معاً، يمكننا إحداث فرق".