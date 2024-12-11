دبي: تسهيل إجراءات تأشيرات العمالة المنزلية بخدمة إلكترونية جديدة
أعلنت السلطات، اليوم الأربعاء، أنه يمكن الآن الوصول إلى جميع خدمات تأشيرات العمالة المنزلية - بما في ذلك تقديم الطلبات وتجديد وإلغاء تصاريح الإقامة - عبر تطبيق "دبي الآن".
أصبح تطبيق "دبي الآن" الذكي هو القناة الوحيدة لإصدار وتجديد وإلغاء إقامات العمالة المساعدة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط العملية وتقليص الوقت اللازم لإتمام المعاملات من هذا النوع بشكل ملحوظ. وكانت المنصة الموحدة ثمرة تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
من خلال باقة العمالة المنزلية الجديدة، تم تقليل عدد قنوات الخدمة المشاركة في المعاملات من أربع إلى قناة واحدة، كما تم تقليل الخطوات اللازمة لإتمام العملية من 12 إلى أربع خطوات.
وتم تقليل الزيارات لمراكز الخدمة من ثماني زيارات إلى اثنتين، وتقليل وقت المعالجة من 30 يوماً إلى خمسة أيام.
كما تم تقليل عدد المستندات المطلوبة من 10 إلى أربعة فقط، مما أدى إلى خفض التكلفة بمقدار 400 درهم لكل معاملة.
كيفية سير الخدمة
للتقدم بطلب للحصول على إقامة عاملة منزلية، اتبع الخطوات التالية:
يُمكن للعملاء الوصول بسهولة إلى خدمات الإقامة هذه عبر تطبيق "دبي الآن".
سيتعين على الفرد ملء نموذج باقة الخدمة الموحدة، حيث يقوم بإدخال تفاصيل العامل المنزلي، وتقديم معلومات الهوية وجواز السفر.
يتم توقيع عقد العمل داخل التطبيق.
سيتعين على العامل الخضوع لفحص طبي، وسيتم إرسال النتائج بعد ذلك عبر التطبيق.
سيتم بعد ذلك إصدار بطاقة هوية العامل وتصريح الإقامة.
ويمثل إطلاق هذه الباقة من خدمات العمالة المنزلية المرحلة الثالثة من مشروع باقة العمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الإقامة وتصاريح العمل من خلال توحيد جميع الخدمات في منصة واحدة.
وتم إطلاق المرحلة الأولى في دبي في مارس، ثم تم التطبيق في الإمارات السبع، فيما شملت المرحلة الثانية من باقة العمل نحو 600 ألف شركة وأكثر من سبعة ملايين عامل.