دبي: تسهيل إجراءات تأشيرات العمالة المنزلية بخدمة إلكترونية جديدة

من خلال باقة العمالة المنزلية الجديدة، تم تقليل عدد قنوات الخدمة المشاركة في المعاملات من أربع إلى قناة واحدة، كما تم تقليل الخطوات اللازمة لإتمام العملية من 12 إلى أربع خطوات.