دبي تدعم صناع المحتوى والمؤثرين بالإقامة الذهبية
تُقدم دبي لصناع المحتوى منصة الإطلاق المثالية، حيث توفر بيئة للعيش والعمل وإنشاء المحتوى دون القلق بشأن الانتقال أو مكان العمل أو تأشيرة الإقامة طويلة الأمد.
المقر الرئيسي للمبدعين الذي تم إطلاقه مؤخراً هو مركز حضانة مصمم لمساعدة الأفراد المبدعين على توسيع نطاق انتشارهم العالمي. تعمل هذه المبادرة الرائدة على تمكين المبدعين من تضخيم تأثيرهم وبناء مسارات مستدامة للنجاح في اقتصاد المبدعين المتنامي باستمرار.
ويستهدف البرنامج المواهب المتنوعة، بما في ذلك المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وصناع المحتوى الرقمي، ومقدمي البث الصوتي، والفنانين التشكيليين. كما يهدف إلى جذب اللاعبين الرئيسيين في الصناعات الإبداعية، مثل شركات الإعلان والتسويق، ومنتجي الوسائط والموسيقى، واستوديوهات الرسوم المتحركة، والعلامات التجارية للأزياء ونمط الحياة.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء خلال حفل الإطلاق: "هدفنا الرئيسي هو أن يجتمع صناع المحتوى العالميون في دولة الإمارات، حيث سيجدون الدعم ويتواصلون مع التمويل والمستثمرين حتى يتمكنوا من الابتكار وتوسيع نطاق وصولهم".
وقال "أنيل لوبو"، صانع المحتوى المقيم في دبي: "إنها خطوة إلى الأمام في إضفاء الطابع الاحترافي على اقتصاد المبدعين في دبي والمنطقة"، ووصف المقر الرئيسي بأنه "منصة ضرورية للغاية" للمبدعين الإقليميين.
"إنها ليست مجرد مساحة للتعاون، بل هي أيضًا نظام يدعم نمو المبدعين بطريقة أكثر تنظيماً. إن الوصول إلى الموارد والتوجيه والاتصالات سيسمح للمبدعين بتوليد المشاركة وبناء تدفق دخل موثوق، وفي كثير من الحالات، الاستهداف لمهنة مستدامة في إنشاء المحتوى دون الحاجة إلى الاعتماد على وظائف أخرى"، كما قال المبدع البالغ من العمر 32 عامًا والحائز على جوائز.
ومن خلال الشراكات مع العلامات التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا مثل Meta وTikTok وX، استقبل المقر الرئيسي بالفعل 100 عضو من 20 دولة. وسيتمكن أعضاؤه من الوصول إلى مزايا وخدمات حصرية، مثل المساعدة في طلبات التأشيرة الذهبية، ودعم الانتقال، وتأسيس الشركة وتسجيلها. وتخطط المقر الرئيسي لجذب 10 آلاف مؤثر إلى المدينة ووضع نفسها كوجهة رئيسية للإعلام الرقمي.
وتسمح التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة للأفراد بالعيش في الدولة لمدة عشر سنوات دون الحاجة إلى تجديد التأشيرة أو كفيل، مما يشجع الإقامة طويلة الأمد للمبدعين.
وقال "مايك ثورستون"، مقدم برنامج First Things THRST، المصنف ضمن أفضل 10 برامج بودكاست على مستوى العالم: "تعزز هذه المبادرة سوق البرامج والبودكاست المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة لمستخدمي يوتيوب ومنتجي البرامج والبودكاست وقادة الرأي مثلي، فإن هذا يشكل نقطة تحول، حيث يرفع السوق المتوسع أيضًا معايير جودة المحتوى".
وأضاف مايك، وهو أيضًا مؤثر عالمي في مجال اللياقة البدنية: "عندما بدأت في إطلاق بودكاست First Things THRST قبل عامين، لم يكن هناك الكثير من البودكاست في المنطقة. يسعدني أن أرى السوق ينمو، مدعومًا بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يلهمني لإنشاء مشاريع جديدة واستكشاف المزيد من التنسيقات أيضًا".
وقال "فاديم فيدوتوف"، لاعب كرة السلة المحترف السابق ورائد الأعمال ومؤسس شركة بيونيك: "سيساعد المقر الرئيسي في جلب المزيد من المواهب إلى الدولة وخلق فرص جديدة لهم وللشركات المحلية. وفيما يتعلق بالجوانب التجارية، فقد استكشفت أيضًا، على المستوى الشخصي، فرص الاستثمار في سوق الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة وأراقب تطورها بنشاط".
تم تخصيص صندوق بقيمة 150 مليون درهم لدعم المبدعين والمبتكرين والمبادرات الإبداعية، وتعزيز نمو قطاع المحتوى الرقمي. فما هي الخدمات التي يقدمها مركز Creators HQ؟
التأشيرة الذهبية للمهنيين المبدعين
تم إطلاق برنامج التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2019 بهدف جذب المستثمرين ورجال الأعمال والمواهب المتخصصة والطلاب المتميزين. ومع مرور الوقت، تم توسيعه ليشمل فئات مختلفة من المهنيين الذين يمكنهم المساهمة في اقتصاد الدولة.
تم تصميم التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمنشئي المحتوى، حيث توفر لهم حرية العيش والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة تصل إلى 10 سنوات دون الحاجة إلى كفيل أو أي مستندات معقدة. سواء كان صانع أفلام أو مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو راويًا للقصص الرقمية، فإن هذه التأشيرة تسمح لهم بترقية حياتهم المهنية في دولة تدعم الإبداع وتحتفل به بنشاط.
كيفية التقديم
يمكن لصناع المحتوى التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية من خلال موقع Creators HQ الإلكتروني عن طريق استكمال نموذج الطلب. بعد التقديم، سيتم مراجعة الطلب، وسيقوم فريق المقر الرئيسي بإقرار أهلية المرشح وفقًا لمعايير التأشيرة الذهبية - فئة صناع المحتوى والمواهب الإبداعية. بمجرد الموافقة، سيتلقى المرشحون بريدًا إلكترونيًا للترشيح لإبلاغهم باختيارهم وتعليمات واضحة بشأن الخطوات التالية لاستكمال عملية الحصول على التأشيرة.
للحصول على تحديثات حول حالة طلبك، يمكنك الاتصال على: goldenvisa@creatorshq.com
من هو المؤهل؟
تصريح الإقامة طويلة الأمد متاح للأفراد الموهوبين الذين يؤثرون في المجال الإبداعي. سواء كانوا مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي أو صناع أفلام أو مصورين أو كتاب أو أي نوع آخر من منشئي المحتوى، فإن هذه التأشيرة مصممة لدعم أولئك الذين يدفعون حدود الإبداع والابتكار. هل يمكنك رعاية عائلتك بعد الحصول على التأشيرة الذهبية؟ تعرف على التفاصيل هنا.
قد تكون مؤهلاً إذا كنت:
لديك سجل حافل من المحتوى المؤثر أو العمل الإبداعي.
حصلوا على تقدير أو جوائز لمساهماتهم في مجال المحتوى.
إظهار إمكانات قوية لخلق القيمة والمساهمة في المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يمكنك إظهار نمو ثابت وانخراط في جهود المحتوى الخاصة بك.
عملية الحصول على التأشيرة الذهبية
1. التقديم: قم بملء نموذج الطلب على موقع Creators HQ.
2. بريد إلكتروني للترشيح: بمجرد الموافقة، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا للترشيح يؤكد أهليتك للحصول على التأشيرة الذهبية
3. الفحص الطبي: قم بزيارة Smart Salem Index Towers لإجراء الفحص الطبي. المستندات المطلوبة:
- جواز السفر الأصلي
- الهوية الإماراتية (إن وجدت)
- صورة شخصية بخلفية بيضاء
4. طباعة التأشيرة الذهبية: توجه إلى مركز الخدمات 1 لمعالجة وطباعة التأشيرة الذهبية الخاصة بك. قم بإلغاء أي تأشيرة موجودة قبل الانتقال إلى خطوة الطباعة.
5. إصدار بطاقة الهوية الإماراتية: احصل على بطاقة الهوية الإماراتية الجديدة الخاصة بك من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ.
خدمات المبدعين في المقر الرئيسي
الوقت المقدر: يمكن إكمال معظم المستندات، بما في ذلك الترخيص والتسجيل الضريبي، في غضون أسبوع أو أسبوعين، اعتمادًا على تعقيد الطلب.
دعم شامل للوثائق القانونية
الوصول إلى مستشارين قانونيين متخصصين
تصاريح التصوير لمجموعة من المواقع
المساعدة في تقديم طلبات الترخيص والتجديد
المساعدة في التسجيل الضريبي والإعداد
بالنسبة لصناع المحتوى الذين يتطلعون إلى تبسيط عملياتهم، يعمل Creators HQ على تبسيط الإجراءات الورقية، وتصاريح التصوير، والترخيص، والتسجيل الضريبي، مما يمكّنك من التركيز على ما هو أكثر أهمية - إنشاء محتوى استثنائي. يقدم HQ خدمات سريعة للطلبات العاجلة. يجب على الأفراد الإشارة إلى ذلك في طلبهم، وسيعطي فريق HQ الأولوية لاحتياجاتهم. وبينما تتوفر الخدمات لغير الأعضاء، يحصل أعضاء Creators HQ على دعم أولوي وامتيازات إضافية.
خدمات النقل
تخطيط النقل الشخصي
دعم طلبات التأشيرة والإقامة
المساعدة في السكن والإقامة
المساعدة في إعداد المرافق والخدمات المحلية
مقدمة للمجتمع الإبداعي المحلي
سيعمل المقر الرئيسي على تبسيط عملية انتقال المبدعين والشركات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان اندماجهم الكامل في النظام البيئي الإبداعي المحلي مع التوجيه المخصص في كل خطوة.
وسيساعدك المركز في كل شيء بدءًا من طلبات التأشيرة والإقامة إلى إيجاد السكن وإنشاء المرافق وربطك بالمجتمع الإبداعي المحلي. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم المقر الرئيسي دعمًا مخصصًا لكل من الأفراد والشركات التي تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تسجيل الشركات وتأشيرات الموظفين.
الوقت المقدر: يمكن أن يختلف الجدول الزمني اعتمادًا على الخدمات المطلوبة، ولكن معظم عمليات النقل تكتمل في غضون ثلاثة إلى ثمانية أسابيع.
تأسيس الشركة
- تسجيل الأعمال وتأسيسها
- المساعدة في الترخيص للشركات الإبداعية
- الاستشارة الضريبية والإعداد المالي
- الوصول إلى المستشارين القانونيين والتجاريين
- المساعدة في تسجيل حساب بنكي محلي
يقدم مركز Creators HQ إرشادات كاملة للشركات ورواد الأعمال المبدعين لتأسيس شركة في الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن رحلة سلسة من تسجيل الأعمال إلى الترخيص والعمليات. يتخصص المركز في دعم الشركات الإبداعية والمتعلقة بالإعلام ولكنه يمكن أن يساعد في العديد من الصناعات الأخرى، اعتمادًا على احتياجاتك. وبينما قد تكون بعض الزيارات الشخصية ضرورية، يمكن لفريق المقر الرئيسي التعامل مع الكثير من العملية عن بُعد.
الوقت المقدر: تستغرق العملية برمتها عادةً ما بين شهر إلى شهرين، اعتمادًا على نوع العمل والخدمات المطلوبة.