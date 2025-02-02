دبي تدعم صناع المحتوى والمؤثرين بالإقامة الذهبية

"إنها ليست مجرد مساحة للتعاون، بل هي أيضًا نظام يدعم نمو المبدعين بطريقة أكثر تنظيماً. إن الوصول إلى الموارد والتوجيه والاتصالات سيسمح للمبدعين بتوليد المشاركة وبناء تدفق دخل موثوق، وفي كثير من الحالات، الاستهداف لمهنة مستدامة في إنشاء المحتوى دون الحاجة إلى الاعتماد على وظائف أخرى"، كما قال المبدع البالغ من العمر 32 عامًا والحائز على جوائز.