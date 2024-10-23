دبي: امتيازات خاصة تكريماً للمقيمين والكفلاء الملتزمين

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يوم أمس الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة فريدة تُكرم المقيمين في دبي وكفلائهم الإماراتيين ممن حافظوا على سجلات نظيفة دون أي مخالفة لقوانين الإقامة طوال العقد الماضي، وذلك بمنحهم "امتيازات خاصة" اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل.

تُشيد مبادرة "الوجه المثالي" بكل من يُساهم في إعلاء شأن دبي وترسيخ صورتها المشرقة من خلال الالتزام الراسخ بقوانين الإقامة في دولة الإمارات، فهم، وفقاً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، يُجسدون "الوجه المثالي" للإمارة.