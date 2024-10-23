دبي: امتيازات خاصة تكريماً للمقيمين والكفلاء الملتزمين
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يوم أمس الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة فريدة تُكرم المقيمين في دبي وكفلائهم الإماراتيين ممن حافظوا على سجلات نظيفة دون أي مخالفة لقوانين الإقامة طوال العقد الماضي، وذلك بمنحهم "امتيازات خاصة" اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل.
تُشيد مبادرة "الوجه المثالي" بكل من يُساهم في إعلاء شأن دبي وترسيخ صورتها المشرقة من خلال الالتزام الراسخ بقوانين الإقامة في دولة الإمارات، فهم، وفقاً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، يُجسدون "الوجه المثالي" للإمارة.
وتتضمن الامتيازات الخاصة ما يلي:
خدمة اتصال ذات أولوية عند التواصل مع مركز الاتصال "آمر".
طابور خدمة مخصص لتسريع إنجاز معاملاتهم في مراكز "آمر".
الحصول على شهادة تقدير رقمية لـ "الوجه المثالي".
خدمات مخصصة لكبار السن تُقدم لهم في مساكنهم عبر مركبة خدمة متنقلة.
ومع ذلك، تُمنح هذه الامتيازات للأفراد حصراً، ولا تشمل المؤسسات، ويجب أن يستوفي المتقدم الشروط التالية:
يجب أن يكون مواطناً إماراتياً أو مقيماً أجنبياً.
يجب أن يكون مقيماً في دبي لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
يجب أن يكون كفيلاً لشخص أو أكثر ممن لم يُسجل بحقهم أي مخالفة لقوانين الإقامة خلال السنوات العشر الماضية.
يجب ألا يكون لديه أي مخالفات إقامة مسجلة في العام الحالي.
وأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أن هذه المبادرة هي بمثابة دعوة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع للمُشاركة الفاعلة في بناء مجتمع آمن ومستقر، وذلك من خلال الالتزام التام بقوانين الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: "إن الأمن والسلامة ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء مجتمع سعيد ومستدام، ومبادرة "الوجه المثالي" تسلط الضوء على الأفراد الذين يُجسدون الصورة المشرقة للدولة من خلال التزامهم بالقوانين، وتُشجع الجميع على المساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن من خلال تبني السلوكيات الإيجابية."
ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب كافة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الانضمام لمبادرة "الوجه المثالي" والتعهّد بالالتزام الدائم بقوانين الإقامة.