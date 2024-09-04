دبي: إقامة ذهبية مجانية للمستثمرين العقاريين

وقالت أميرة سجواني، المديرة التنفيذية لشركة داماك العقارية: "أصبحت التأشيرات الذهبية ركيزة للمجتمع وسبباً أساسياً وراء إقبال المستثمرين على شراء العقارات في دبي. وهي أيضاً من الأشياء التي لا يدرك المستثمرون أنهم مؤهلون لها لأنها لا تزال جديدة نسبياً. أردنا أن نكون رائدين في السوق لتقديم هذا كعربون تقدير للمستثمرين الذين عهدوا إلينا باستثماراتهم".