دبي: إقامة ذهبية مجانية للمستثمرين العقاريين
يقدم بعض المطورين في دبي تأشيرات ذهبية عدة للمستثمرين وأفراد أسرهم ويدفعون ثمنها من أجل جذب المشترين من ذوي الثروات العالية.
ويحق للمستثمرين الذين يشترون عقارات بقيمة 2 مليون درهم أو أكثر الحصول على إقامة لمدة 10 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتقدم شركة داماك العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في دبي، ثلاث تأشيرات ذهبية لجميع مشتري وحدات "فيوليت" في مشروع "داماك هيلز 2"، وتتحمل تكلفة تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات. وأعلنت الشركة عن بيع 600 وحدة بقيمة 1.2 مليار درهم من المرحلة الثالثة من "فيوليت" خلال ساعات قليلة بعد إطلاقها، وهو الأمر الذي يعكس استمرار الطلب على التأشيرات الذهبية بين مشتري العقارات.
وقالت أميرة سجواني، المديرة التنفيذية لشركة داماك العقارية: "أصبحت التأشيرات الذهبية ركيزة للمجتمع وسبباً أساسياً وراء إقبال المستثمرين على شراء العقارات في دبي. وهي أيضاً من الأشياء التي لا يدرك المستثمرون أنهم مؤهلون لها لأنها لا تزال جديدة نسبياً. أردنا أن نكون رائدين في السوق لتقديم هذا كعربون تقدير للمستثمرين الذين عهدوا إلينا باستثماراتهم".
وأوضحت أن الأعضاء الأساسيين يجب أن يكونوا تابعين لمالك الوحدة، وسيكون فرد واحد فقط من العائلة مؤهلاً للحصول على التأشيرة الذهبية، بغض النظر عن قيمة العقار.
وحظيت التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات، من خلال الاستثمار العقاري أو غيرها من السبل، بشعبية كبيرة بين المستثمرين. ووفقاً لمؤشر جوازات السفر لعام 2024 الذي أصدرته شركة "جيت جولدن فيزا" "Get Golden Visa"، ارتفع جواز سفر الإمارات العربية المتحدة من المركز الخامس عشر إلى المركز الثامن على مستوى العالم.
وقالت شركة "جيت جولدن فيزا" التي تقدم خدمات الإقامة الثانوية والتجنيس: "يوفر برنامج التأشيرة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة خيارات إقامة طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين ذوي المهارات العالية. وللتأهل، يجب على المتقدمين استثمار ما لا يقل عن 2 مليون درهم في العقارات أو الشركات المحلية. كان البرنامج محورياً في جذب المواهب والاستثمارات العالمية".
وأكد عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة "سمانا" للتطوير العقاري، أنهم يقدمون تأشيرات ذهبية متعددة ويديرون عمليات هذه التأشيرات في مقر الشركة.
وأضاف "ليس هناك حاجة لزيارة المكاتب الحكومية لهذا الغرض فإن فريق معالجة التأشيرات في سامانا يتولى عملية التأشيرة بأكملها، كما تتعامل شركة سامانا للتطوير العقاري مع العقارات المشتركة في حالة الزوج والزوجة والشراء المشترك".
وقال "دانيش شريف"، المدير العام لشركة "بلانكو ثورنتون العقارية" في دبي، إن مطوري العقارات يقدمون ويدفعون ثمن التأشيرات الذهبية المتعددة للمستثمرين وعائلاتهم للاستمتاع بفوائد الإقامة طويلة الأمد مع مجموعة كبيرة من الامتيازات الأخرى، مع خياراتهم الاستثمارية المتعددة.
وقال: "نحن في بلانكو ثورنتون العقارية، نقدم التأشيرة الذهبية للمستثمرين الذين يشترون عقارات تبدأ من 2 مليون درهم في مشروعنا البراري ومجان ومجموعة أخرى من المشاريع القادمة التي سيتم إطلاقها قريباً في مواقع مميزة في دبي".
كما أوضح تأثير إقامة الـ 10 سنوات، وقال إن التأشيرات الذهبية اجتذبت المستثمرين والأفراد من ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم.
وقال "أنمول دي شروف"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إلتون للتطوير العقاري"، يقوم المطورون في دبي في كثير من الأحيان بتغطية تكاليف التأشيرة، ويستخدمونها كأداة تسويقية لإضافة قيمة كبيرة إلى الصفقات العقاراية، لا سيما استهداف الأفراد ذوي الثروات العالية وعائلاتهم المهتمين بتأسيس حياة طويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة.
وقال: "ستقدم شركتنا مجموعة من العقارات الفاخرة بأسعار تتراوح بين 1.40 مليون درهم و 3.20 مليون درهم. وفي حين تشكل التأشيرة الذهبية حافزاً جذاباً للعديد من المستثمرين، فإننا نقوم بتقييم احتياجات كل عميل على حدة لتصميم حلول مخصصة تتوافق مع أهدافه الاستثمارية"، وأضاف أنه في حين تتمتع السياسة بإمكانات كبيرة، فمن المهم ضمان اتباع نهج متوازن للحفاظ على قيمة العقارات الفاخرة وتشجيع الاستثمار الحقيقي.
؛وأضاف: "من خلال الإدارة الدقيقة، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تجتذب بشكل فعال المشترين الذين يقدرون مزايا الإقامة وجودة العقار نفسه، مما يساهم في خلق سوق حيوي وديناميكي. وبشكل عام، تتوافق هذه الاستراتيجية بشكل جيد مع رؤية دبي لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة، مع ضمان تدفق ثابت للاستثمار والمواهب".