خدمات الإقامة للمقيمين بطلب واحد في الإمارات

أطلقت الإمارات خدمة جديدة للعائلات للحصول على جميع معاملاتهم من خلال طلب واحد، بدلاً من طلبات منفصلة، في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الدولة.

ويتم تنفيذ مشروع "العائلة المقيمة" كجزء من مبادرة "صفر بيروقراطية"، التي تهدف إلى تبسيط الخدمات، حسبما أعلنت الهيئة.

هذا يعني أن أفراد العائلة لم يعودوا بحاجة لتقديم طلبات منفصلة لكل فرد. إدخال البيانات، تحميل المستندات، والدفع يجب أن يتم مرة واحدة فقط، مما يلغي الحاجة لتقديم طلب للخدمة بشكل متكرر.