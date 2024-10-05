حمدان بن محمد: الإقامة الذهبية للمعلمين المتميزين في التعليم الخاص

ومن خلال هذه المبادرة الجديدة، تهدف دبي إلى استقطاب المعلمين الموهوبين إلى الإمارة، وتشجيعهم على المساهمة في بناء مستقبل مشرق للتعليم في المدينة. وتتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية دبي التعليمية للعقد المقبل، والتي تركز على استقطاب المعلمين المتميزين الذين لديهم شغف بتعزيز التعلم مدى الحياة.