حمدان بن محمد: الإقامة الذهبية للمعلمين المتميزين في التعليم الخاص
أعلن سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لدبي، اليوم السبت، عن منح تأشيرات ذهبية للمعلمين الذين قدموا مساهمات بارزة في قطاع التعليم الخاص في دبي.
وأعلن سموه عن ذلك عبر منصة التواصل الاجتماعي X في يوم المعلم العالمي، حيث أعرب أيضاً عن امتنان دبي لجهود المعلمين في رعاية العقول الشابة.
وقال ولي عهد دبي في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "وجهنا في يوم المعلم العالمي بمنح الإقامة الذهبية للمعلمين الذين قدموا إسهامات بارزة في قطاع التعليم الخاص بدبي. ونحن نقدر جهودكم في رعاية العقول الشابة وغرس القيم التي ستبني قادة الغد. أنتم شركاء أساسيون في صياغة مستقبل دبي وتحقيق الأهداف الرؤيوية لاستراتيجية التعليم E33".
وتُمنح التأشيرة الذهبية للمعلمين المتميزين العاملين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الدولية. ويستند هذا التكريم إلى تفوقهم الأكاديمي ومساهماتهم في تحسين جودة التعليم وردود الفعل الإيجابية من المجتمع التعليمي وجهودهم في مساعدة الطلاب على تحقيق نتائج أكاديمية أفضل ومؤهلات تخرج معتمدة.
ومن خلال هذه المبادرة الجديدة، تهدف دبي إلى استقطاب المعلمين الموهوبين إلى الإمارة، وتشجيعهم على المساهمة في بناء مستقبل مشرق للتعليم في المدينة. وتتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية دبي التعليمية للعقد المقبل، والتي تركز على استقطاب المعلمين المتميزين الذين لديهم شغف بتعزيز التعلم مدى الحياة.
ثناء مستحق
وبينما تحتفل الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للمعلم يوم السبت 5 أكتوبر، أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل تهيان رئيس الدولة في وقت سابق من اليوم بالعمل الذي يقوم به المعلمون في الدولة وشكرهم على "خدمتهم المخلصة للوطن".
وقال سموه في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن المعلمين لعبوا دوراً مهماً للغاية في صياغة الأجيال وإلهام عقول الشباب.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل تهيان رئيس الدولة قد أعلن في وقت سابق أن 28 فبراير المقبل سيكون يوما إماراتيا للتعليم.
كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشكر للمعلمين وقال إن "الوطن يقدركم".