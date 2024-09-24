جواز السفر الصالح شهراً واحداً يؤهل لبرنامج العفو

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب اللواء سهيل سعيد الخييلي إن التعديل "سيمكن المخالفين من تعديل أوضاعهم دون الحاجة إلى تجديد جوازات سفرهم إذا كانت مدة صلاحيتها أقل من ستة أشهر كما كان الحال قبل صدور القرار الجديد، وهو ما سيسمح للمخالفين بالتغلب على التحدي المتعلق بطول المدة اللازمة لتجديد جوازات السفر من خلال السفارات الموجودة في الدولة".