جواز السفر الصالح شهراً واحداً يؤهل لبرنامج العفو
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، اليوم الثلاثاء، عن تقليص مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة للاستفادة من برنامج إعفاء التأشيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من ستة أشهر إلى شهر واحد.
وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب اللواء سهيل سعيد الخييلي إن التعديل "سيمكن المخالفين من تعديل أوضاعهم دون الحاجة إلى تجديد جوازات سفرهم إذا كانت مدة صلاحيتها أقل من ستة أشهر كما كان الحال قبل صدور القرار الجديد، وهو ما سيسمح للمخالفين بالتغلب على التحدي المتعلق بطول المدة اللازمة لتجديد جوازات السفر من خلال السفارات الموجودة في الدولة".
وأضاف الخييلي أن القرار من شأنه تشجيع المخالفين لقوانين الإقامة على "تعديل أوضاعهم والاستفادة من برنامج العفو الممتد لشهرين حتى 31 أكتوبر المقبل".
انطلقت مبادرة العفو في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف "تعديل وضع المخالف، إما بمغادرة البلاد دون ختم منع الدخول أو الحصول على فرصة عمل والبقاء في البلاد بالتأشيرة المناسبة".
ودعا الخييلي المخالفين إلى "التواصل مع مركز اتصال الهيئة وطرح أسئلتهم واستفساراتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم ليقوم الفريق المعني بالهيئة بدراستها وإيجاد الحلول لها".