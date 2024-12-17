جهود المتطوعين في دبي أعادت البسمة لمخالفي الإقامة

وفي استذكاره لحالة عاطفية، قال الخطيب: "كان هناك رجل لم ير أطفاله منذ سنوات لأنهم عادوا إلى وطنه. وصل إلى الخيمة وهو يشعر بالخوف والحزن. كل ما أراده هو إنهاء الإجراءات بسرعة حتى يتمكن من لم شمله مع عائلته. ساعدناه في اجتياز العملية، وأصدرنا له تصريح خروج، بل وحجزنا له تذاكر الطيران. لقد جعلتنا رؤيته يغادر بدموع الفرح نبكي أيضًا. من ابتسامته، يمكننا أن ندرك مدى ارتياحه".