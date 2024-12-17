جهود المتطوعين في دبي أعادت البسمة لمخالفي الإقامة
كان الحضور إلى الخيمة في العوير في الساعة الثامنة صباحاً أمراً روتينياً منذ ما يقرب من أربعة أشهر بالنسبة للملازم الثاني راشد نعيم الخطيب، ضابط في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. مهمته بسيطة ونبيلة - مساعدة المخالفين على التنقل عبر عملية تسوية وضعهم.
وعلى الرغم من أن الخطيب يعمل في قسم مختلف داخل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إلا أنه يدير مهام عمله بسلاسة إلى جانب التطوع لمساعدة المحتاجين.
"ووفقًا للإجراءات المتبعة لدينا والوثائق التي يقدمونها، فإننا نساعدهم بقدر ما نستطيع"، كما قال الخطيب. "نحن هنا للإشراف على العملية وتقديم كل المساعدة المطلوبة. لقد كنت متطوعًا منذ بداية العفو في الأول من سبتمبر، وشهدت العديد من النهايات السعيدة والبدايات الجديدة".
وفي استذكاره لحالة عاطفية، قال الخطيب: "كان هناك رجل لم ير أطفاله منذ سنوات لأنهم عادوا إلى وطنه. وصل إلى الخيمة وهو يشعر بالخوف والحزن. كل ما أراده هو إنهاء الإجراءات بسرعة حتى يتمكن من لم شمله مع عائلته. ساعدناه في اجتياز العملية، وأصدرنا له تصريح خروج، بل وحجزنا له تذاكر الطيران. لقد جعلتنا رؤيته يغادر بدموع الفرح نبكي أيضًا. من ابتسامته، يمكننا أن ندرك مدى ارتياحه".
يبدأ الخطيب وزملاؤه المتطوعون يومهم مبكرًا ويسلمون المهام للمجموعة التالية في الساعة الثالثة ظهرًا. وقال: "نضمن عدم ترك أي حالة دون حل".
العمل بلا كلل من أجل قضية ما
وعلى نحو مماثل، خصص الرقيب أول سعيد محمد أحمد سالم البدواوي وقته أيضاً لدعم المخالفين في خيمة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
ومثل الخطيب، يوفق البدواوي بين مسؤولياته الرسمية وعمله التطوعي. ويقول: "يتضمن روتيننا هنا تنظيم وتوجيه ودعم المخالفين. وإذا ظهرت أي مشكلات، فإننا نربطهم بالسلطات المختصة ونحل مخاوفهم لضمان مغادرتهم راضين".
وفي معرض حديثه عن المفاهيم الخاطئة، سلط البدواوي الضوء على كيف أن المعلومات المضللة غالباً ما تسبب حالة من الذعر غير الضروري بين المخالفين. وتذكر كيف كان أحد الرجال ينتظر في الخارج، منهكاً وغير متأكد من الموافقة على طلبه.
وقال البدوي إن "العديد من الأشخاص يصلون إلى هنا بعد سماع قصص مبالغ فيها من مصادر خارجية". وأضاف أن المتقدم كان يتلقى معلومات مضللة، وظل قلقًا بشأن المدة التي ستستغرقها العملية.
وأضاف البدواوي "أحضرناه وأسقيناه الماء واستمعنا إلى قصته، كانت قضيته بسيطة ولم يكن من المفترض أن تستغرق أكثر من خمس دقائق لحلها، ولكن تم تضليله، وأصدرنا له تصريح مغادرة، وفي غضون أيام قليلة سافر عائداً إلى بلده".
وذكر المتطوعون أن المخالفين الذين يأتون إليهم غالبا ما يفاجأون بسرعة إتمام العملية في الخيمة. وقال البدواوي: "ننصحهم بالبحث عن المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو إدارة الهجرة والجوازات، بدلا من الاستماع إلى روايات غير دقيقة من الخارج".
وفي حديثه عن الأيام الأخيرة قبل الموعد النهائي الأولي في 31 أكتوبر، قال البدواوي إن الخيمة كانت ممتلئة.
وأضاف البدواوي "عندما تم الإعلان عن التمديد، حصل المخالفون على وقت إضافي، وانخفض عدد القادمين لتسوية أوضاعهم. لكننا نقول دائمًا، لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. تعال في أقرب وقت ممكن لأن ذلك أفضل لك".
"العمود الفقري للعفو"
وأشاد سالم محمد علي سلطان بن علي، رئيس مركز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير، بجهود المتطوعين الذين وصفهم بأنهم العمود الفقري لبرنامج العفو.
وقال بن علي "هناك مجموعتان من المتطوعين، المجموعة الأولى تضم أعضاء من إدارات الاتصال في الجهات الحكومية الأخرى، بينما تضم المجموعة الثانية موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. ونطلب منهم مساعدة المخالفين لمدة 14 يومًا، وهم طوعًا يأخذون إجازة من وظائفهم العادية ليكونوا هنا بدوام كامل".
وقد لعب تنوع المتطوعين دوراً أساسياً في تلبية احتياجات المخالفين. وقال بن علي: "يتحدث العديد منهم عدة لغات، مما يساعد في توجيه المخالفين بكفاءة. كما يوفرون الوضوح بشأن المستندات المطلوبة، ويساعدون المتقدمين على فهم الإجراءات، ويوجهونهم إلى المكاتب المناسبة. يصل العديد من المخالفين إلى هنا دون أن يدركوا الخطوات المتبعة، ويلعب المتطوعون دوراً رئيسياً في تخفيف ارتباكهم".
وأضاف أن "المتطوعين لعبوا دورًا لا يقدر بثمن في إدارة الاندفاع وتبسيط العملية للجميع. لقد جلب عملهم الجاد الراحة للمتأخرين، ونحن نقدر مساهماتهم حقًا".
نشر الأمل
بالنسبة للمتطوعين، فإن الشعور بالرضا الناتج عن مساعدة الآخرين في التغلب على الأوقات الصعبة يعد بمثابة مكافأة في حد ذاته.
وقال الخطيب "إن كل حالة نعالجها تجلب لنا السعادة، والهدف من ذلك هو مساعدة الناس على استعادة ابتسامتهم، ولهذا السبب نحن هنا".
وقد أتاحت مبادرة العفو، التي بدأت في الأول من سبتمبر/أيلول، للمخالفين فرصة لتسوية وضع إقامتهم أو مغادرة البلاد دون عقوبات. ومع اقتراب البرنامج من أسابيعه الأخيرة، يظل متطوعو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ملتزمين بدعم أكبر عدد ممكن من المخالفين.