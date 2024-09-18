توظيف 58 شخصاً وتسوية أوضاع آلاف المخالفين بدبي
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اليوم الأربعاء أنه تم إجراء مقابلات مع أكثر من 4,000 شخص من قبل شركات عدة خلال أول أسبوعين من برنامج العفو.
وقد تم توظيف ما لا يقل عن 58 شخصاً في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بينما لا تزال عملية تسوية أوضاع الآخرين مستمرة.
وأكدت الإدارة أن المبادرة تهدف إلى تسوية أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة في الدولة.
وأضافت: "يُعتبر دمج الفرص الوظيفية ضمن هذه المبادرة خطوة مهمة تعزز التماسك الاجتماعي وتدعم تمكين الأفراد اقتصادياً، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً واستقراراً."
وبحسب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فإن برنامج العفو سيستمر من 1 سبتمبر إلى 30 أكتوبر. وفي دبي، ستقدم جميع مراكز "آمر" خدمات العفو، بالإضافة إلى مركز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير. وفي أبوظبي، تقع مراكز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الظفرة وسويحان والمقطع والشهامة.
كما يمكن للمخالفين التقديم في مراكز الهيئة في جميع أنحاء الإمارات، وكذلك عبر مراكز الطباعة المعتمدة والقنوات الإلكترونية.