توظيف 58 شخصاً وتسوية أوضاع آلاف المخالفين بدبي

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اليوم الأربعاء أنه تم إجراء مقابلات مع أكثر من 4,000 شخص من قبل شركات عدة خلال أول أسبوعين من برنامج العفو.