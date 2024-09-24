تمديد مهلة مغادرة المخالفين حتى 31 أكتوبر المقبل
أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن المخالفين الذين حصلوا على عفو عن التأشيرات لديهم الآن مهلة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول لمغادرة البلاد.
وأكد مسؤول لصحيفة "خليج تايمز" أنه في السابق كانت بطاقة الخروج الممنوحة لطالبي العفو صالحة لمدة 14 يوماً فقط؛ أما الآن فقد تم تمديد فترة السماح هذه حتى نهاية البرنامج.
وقال مدير إدارة إسعاد المتعاملين الفريق سالم بن علي لـ«خليج تايمز» إن حكومة الإمارات قررت منح المخالفين المزيد من المرونة في جدول مغادرتهم.
وقال المسؤول "في السابق كان من المطلوب من المستفيدين من العفو المغادرة خلال 14 يوما من تاريخ حصولهم عليه واليوم قمنا بتمديد هذه المهلة حتى نهاية فترة العفو".
وأضاف أن المدة الإضافية سيتم توضيحها بشكل واضح على تصريح الخروج الذي سيصدر لطالبي العفو، مما يسمح لهم بمغادرة البلاد في أي وقت خلال هذه الفترة الزمنية.
وحث الفريق بن علي المخالفين على المغادرة في أسرع وقت ممكن، محذرا من أن تأخير رحيلهم قد يعني دفع المزيد من ثمن تذاكر الطيران مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال موسم الشتاء المزدحم.
وقال "نطلب من طالبي العفو عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة للمغادرة، لأن أسعار تذاكر الطيران تميل إلى الارتفاع خلال أشهر الشتاء".
ويوفر برنامج العفو الفرصة للمخالفين لشروط الإقامة لتسوية وضعهم ومغادرة الإمارات العربية المتحدة دون مواجهة عقوبات، مما يوفر لهم فرصة جديدة للبدء من جديد.